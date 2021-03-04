“Спасибо, что хейтите”: Кристина Асмус в романтическом образе поблагодарила подписчиков

04.03.2021, 21:14, Разное

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Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram публикацию, в котором высказала слова благодарности своим подписчикам. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы у её фолловеров.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке артистка предстала в сентиментальном образе, более характерном для красоток середины прошлого века. В частности, она надела длинное приталенное голубое платье, белые носочки и бежевые туфли на высоких каблуках, оформив при этом на голове весьма нехарактерную для себя прическу – длинные светлые волосы вверху оказались “увенчаны” двумя небольшими полушариями. И, поскольку размещенный пост оказался юбилейным, хозяйка аккаунта высказала своим подписчикам немало слов благодарности. “Спасибо, что читаете меня, хейтите, учите, как жить, советуете вернуться к мужу, смеётесь над моими шутками, замечаете ошибки в текстах… Спасибо миллионерам в комментариях, а также стилистам, психологам и идеальным мамочкам”, – в своей пространной тираде телезвезда постаралась не забыть никого.

К слову, пользуясь случаем, Асмус предложила фолловерам задавать ей любые вопросы, интересующие их. “Вопросы могут быть любые. Приличные и беспардонные. смелые и дурацкие. Вопросы на засыпку и наводящие. Жилищные и вопросы времени”, – со свойственным ей юмором объяснила актриса. Лучшую, по её мнению, десятку вопросов знаменитость пообещала не оставить без ответа уже в следующей публикации.

Стоит отметить, что большинство подписчиков тут же предпочли воспользоваться информационной щедростью артистки и стали выказывать свое любопытство по поводу самых разных аспектов её личной и творческой жизни. Причем, ряд фолловеров решил попросту потроллить Кристину Асмус, задав вопросы, образно говоря, не вполне релевантные. Впрочем, немало нашлось и поклонников, пожелавших попросту оценить привлекательную красоту любимицы и в ответ поблагодарить её за неизменно позитивный эмоциональный тонус. За сутки публикация набрала более 70 тысяч “лайков”.