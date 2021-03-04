Глава РФПИ заявил о планах вакцинировать 40 млн россиян к июню

04.03.2021, 21:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Около 40 млн россиян планируется вакцинировать «Спутником V» к июню, доверие к российскому препарату растет, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы проведем вакцинацию всем, кто этого желает. К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», – сообщил Дмитриев в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС. Он также отметил, что доверие к российской вакцине увеличивается и наблюдается всплеск желающих использовать именно ее, поскольку нет побочных эффектов, и не возникает аллергия.

Ранее президент Владимир Путин заявил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», что две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе.

«Спутник V» входит в первую тройку вакцин от коронавируса по количеству стран, где применение препарата разрешено государственными регуляторами. Российская вакцина была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet.