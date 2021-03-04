 

В Берлине поставят китайский памятник Горбачеву

04.03.2021, 21:06, Новости дня
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Художник из Китая Ай Вэйвэй, проживающий сейчас в Португалии, создаст памятник первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, который планируют установить в Берлине, сообщило агентство Reuters.

Ай Вэйвэй назвал Горбачева «одним из важнейших мыслителей, визионеров». «По сей день в Китае мы не видим никого похожего на Горбачева. Но если в Китае не произойдет политических реформ, подобных тем, которые инициировал Горбачев, то экономическое развитие Китая ничем хорошим не закончится», – передает слова художника ТАСС.

Ай Вэйвэй надеется, что памятник Горбачеву будет установлен в Берлине. В столицу Германии сам художник переехал из Китая в 2015 году по политическим мотивам.

«Берлин — очень политический город. Горбачев всегда [будет] символичен для людей в поиске свободы», – отметил Ай Вэйвэй. При этом скульптор работает при поддержке берлинского правозащитного фонда «Кино во имя мира» (Cinema for Peace).

2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет. С днем рождения советского лидера поздравили действующий президент США Джо Байден, отметив, что благодаря его приверженности свободе и мужеству мир стал безопаснее, и российский президент Владимир Путин, который назвал Горбачева выдающимся деятелем современности.



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