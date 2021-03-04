Москвич за год зарегистрировал более 160 тыс. незаконных мигрантов

04.03.2021, 21:06, Новости дня

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Люблинский суд Москвы приговорил к трем годам колонии москвича, который за год поставил на фиктивный миграционный учет более 160 тыс. иностранных граждан, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«25-летний житель столицы Александр Андреев осужден за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взят под стражу в зале суда», – сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что Андреев и его сообщник передавали в ГУ МВД РФ по Москве в электронной форме ложные данные о месте пребывания иностранцев для постановки их на миграционный учет, за что получали деньги, сказано в сообщении прокуратуры.

«Принимающей стороной для иностранцев выступали коммерческие организации, местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября в Москве. В результате незаконной деятельности Андреева и участников организованной группы в период с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года фиктивно поставлено на учет по месту пребывания более 160 тыс. иностранных граждан», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска за год незаконно легализовала в РФ 300 иностранцев, которых ее подельники перевозили через российско-казахстанскую границу. Мигрантов регистрировали по адресам неблагополучных горожан и пристраивали на работу в фирмы, занимавшиеся маршрутными перевозками.