В Сколково разработали нано-дисплей, реагирующий на прикосновение пальца

04.03.2021, 20:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новейшая отечественная разработка нано-дисплей «Радуга» будет обладать специальным резистивным сенсором, реагирующим на прикосновение пальца, заявили в пресс-службе инновационного центра Сколково.

Разработчик отметил, что работы по созданию устройства велись несколько лет по проекту «Электроника С-1», а результат превзошел все мировые аналоги.

«Был совершен мощный научно-технический рывок. Дело в том, что подобные разработки велись еще в Союзе, считались передовыми, но тогда планам так и не суждено было сбыться. Теперь же, спустя почти тридцать лет, нам все-таки удалось осуществить задуманное. Наша страна никогда не производила такую технику, а теперь готова к выходу на мировые рынки», – рассказал куратор проекта «Электроника С-1» Александр Федоров.

Серийному производству подлежат несколько модификаций дисплея с диагональю 2.4, 2.8 и 3.5 дюймов, имеющих разрешение 208х320 пикселей. Цена экземпляра составит от 400 до 600$. Также в дополнение к экрану можно будет приобрести специальную палочку для рисования – стилус. Сообщается, что в будущем в рамках импортозамещения разработку планируется принудительно устанавливать в отечественные смартфоны.

—