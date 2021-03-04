Волосы – индекс нашего самочувствия: правила комплексного ухода

04.03.2021, 20:40, Разное

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Из каких элементов складывается здоровье волос и на что в рационе и уходе за прической нужно обратить особенное внимание, рассказала Мария Осипова, парикмахер-стилист, эксперт маркетплейса витаминов и натуральной косметики iHerb.

Белок и полезные жиры в рационе

Строительством волос занимаются специальные клетки — производители кератина. Мы не можем повысить содержание кератина в организме, но мы можем обеспечить эти клетки питанием, чтобы они активно работали (читай: чтобы наладить или ускорить рост волос). А поскольку кератин — белок, для его производства нужна белковая пища. Поэтому самое время вспомнить сто способов приготовить яйца, вкусно запечь куриное или рыбное филе, научиться наконец готовить свою идеальную творожную запеканку. Кстати, творог полезнее брать 9% или 5% жирности, но не обезжиренный, иначе из него плохо усвоятся витамин D3 и кальций, необходимые для здоровья волос.

Блеск волос и здоровье кожи головы зависит еще и от полезных жиров. В нашем рационе их часто недостает — морскую рыбу не каждый день будешь готовить, растительные масла и орехи очень калорийны. А между тем жиры, которые содержатся в них, обеспечивают нормальную работу сальных желез кожи головы. При недостатке жиров волосы становятся тусклыми, может появиться перхоть. Поэтому они обязательно должны быть в ежедневном меню, хоть на тарелке, хоть в виде пресловутых капсул Омега-3.

Поддержка витаминами

Гиповитаминоз действительно лежит в корне многих проблем с волосами, особенно в холодное время года на фоне повышенного стресса, постоянного снега и пронизывающего ветра. Например, если в организме мало витаминов А, Е и D3, волосы становятся сухими и тусклыми. Если недостаточно витамина С, волосы теряют эластичность, становятся ломкими и быстро теряют форму. А недостаток витамина В12 вовсе чреват преждевременным поседением.

Недостаток ключевых микроэлементов приводит к таким же серьезным проблемам. Например, железо отвечает за нормальное кровоснабжение волосяных фолликул, сера — за прочность волоса по всей длине. Если вас тревожит состояние волос, для их укрепления на маркетплейсах витаминов и БАДов можно подобрать специальный комплекс, где будут все необходимые вещества, заодно полезные для кожи и ногтей. А дозировку уже назначит специалист.

Правильное мытье головы

Неправильное мытье головы может вызвать больше проблем, чем кажется. Перхоть, сухость кожи головы и волос по всей длине, потеря блеска — на все это влияет регулярность ухода. Авторы советов о том, как часто нужно мыть голову, сами того не желая, оказывают медвежью услугу. У каждого из нас по-разному вырабатывается кожное сало, поэтому мыть голову нужно не со строгой периодичностью, а по мере загрязнения. Кто-то спокойно проведет 3-4 дня до того, как на волосах скопятся остатки сала и голова начнет немного чесаться, а кому-то потребуется мытье через день. Но если мыть голову слишком часто, постоянно смывая естественную защиту кожи, она начнет вырабатывать больше сала, и в итоге волосы станут более жирными.

Важно: мыть голову рекомендуется теплой водой. Зимой, когда постоянно хочется согреться, выше соблазн сделать воду погорячее. К тому же может показаться, что после горячей воды они быстрее высохнут. Это действительно так, но вместе с быстрой сушкой вы получите сухость и пушение. От высокой температуры чешуйки кератина приподнимаются и быстрее испаряют влагу. То же самое происходит и при горячей укладке, и при сушке феном, поэтому после них волосы часто выглядят безжизненными. Оптимальный вариант: помыть голову теплой водой вечером и дать волосам высохнуть самим, промокая лишнюю влагу полотенцем.

Шампунь в холодное время года можно сменить на увлажняющий или восстанавливающий. И не стоит пугаться сульфатов в составе — сейчас их демонизируют, но серьезно высушить они могут разве что кудрявые волосы. В других случаях (если вы моете голову не слишком часто) они тщательно очищают, как этого и требует жирная кожа головы.

Комплексное увлажнение

Наши волосы на 3-15% состоят из воды. На первый взгляд, цифра кажется небольшой, но вода вместе с жирами играет роль своеобразного клея для кератиновых чешуек. При обезвоживании волосы становятся сухими, тонкими, тусклыми, теряют эластичность, прямые волосы зачастую начинают виться. Поэтому в первую очередь нужно проверить, достаточно ли воды вы пьете в течение дня. Поставьте себе за правило выпивать стакан воды с утра и каждый раз, когда вы, например, приходите на кухню. Любой чай без сахара тоже можно включить в общий объем.

Увлажнять волосы нужно и снаружи. Подберите шампунь и кондиционер, которые содержат биотин, масла марулы, эмблики, авокадо, оливы, арганы, натуральные экстракты алоэ, огурца. Отдельно можно использовать маски с этими ингредиентами. Старайтесь выбирать средства с максимально натуральным составом: химические компоненты часто сушат волосы. Если же вы пользуетесь плойкой или феном, обязательно используйте термозащитные средства. Они создают на поверхности волоса пленку, которая не дает испариться влаге.

Проблемы с волосами могут возникать и в ходе приема антибиотиков, из-за нарушений гормонального уровня, из-за аутоиммунных расстройств. Здесь одного питания, правильного ухода и увлажнения будет недостаточно. Поэтому если вы заметили, что волосы не в порядке, стоит записаться к врачу, а до похода к нему обратить особое внимание на рацион и уход.