Арест за ноль промилле

04.03.2021, 20:36, Разное

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Журналистку Катерину Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы, врача Артема Сорокина — к двум годам заключения с отсрочкой на год.

Фото: rfi.fr

2 марта в Минске прошло уже шестое заседание суда по делу журналистки Tut.byКатерины Борисевич и врача больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина.Заседание продлилось примерно десять минут. Неожиданно для многих оглашение приговора назначили на этот же день —в 16.00.

Новость о резонансном деле разлетелась мгновенно, людей к этому времени собралось так много, что всех не впустили даже в фойе Дома правосудия.

На входе —толпа людей.

— Пропустите! Мы пришли на публичное оглашение приговора! —пытается кто-то заявить о своих правах.

— У нас коронавирус, зал заседания столько не вмещает, —отвечает непробиваемый охранник.

— Что вы делаете? Людям же в такой давке станет плохо! —негодуют пришедшие.

— А здесь много медиков, —с ухмылкой отвечает все тот же охранник, намекая на коллег врача Артема Сорокина, которые пришли его поддержать, но так и не смогли попасть на оглашение приговора.

Фото: Ольга Ивашенко / для «Новой»

На улице у Дома правосудия на случай очень активной поддержки подсудимых стоит несколько черных бусов —новая белорусская реальность. У входа в зал суда —люди в масках. Чтобы попасть на оглашение приговора, приходится либо врать, что ты близкий родственник подсудимых, либо умолять впустить в зал суда.

Пропускают примерно 30 человек —адвокатов, близких и родных Катерины и Артема.

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В аккредитации на оглашение приговора независимым журналистам отказано. Разумеется, заявку все подавали заранее.

Причина отказа —«в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» и «ограниченным количеством мест в зале судебного заседания». Для государственных журналистов место, конечно, нашлось.

Все знают наизусть: по части 3 статьи 178 («разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия»), которую инкриминировали врачу и журналистке, минимальное наказание —шесть месяцев лишения свободы, максимальное —три года колонии. Под стражей оба находятся уже 102 дня. Белорусские правозащитники признали Артема Сорокина и Катерину Борисевич политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.

Мама погибшего давала разрешение публиковать данные о его здоровье

Обоих обвиняли в разглашении врачебной тайны, «повлекшем тяжкие последствия», о состоянии погибшего Романа Бондаренко —жителя «площади Перемен», которого избили до смерти люди в масках. Просто за то, что молодой человек вышел во двор, где те самые люди в масках снимали бело-красные ленточки.

В своей статье на Tut.byКатерина Борисевич со ссылкой на медицинские документы и слова врача-реаниматолога Артема Сорокина написала, что на момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв, при этом официальные лица страны, в том числе и Лукашенко, утверждали обратное.

После этого Борисевич и Сорокина арестовали. В народе эту историю тут же прозвали делом «о ноль промилле».

На первом же заседании суда, 19 февраля, по ходатайству прокурора, которое удовлетворила судья, судебный процесс было решено проводить в закрытом режиме «во избежание разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования», а также потому, что «материалы дела содержат медицинские документы, в том числе ранее не публиковавшиеся». Адвокаты и сами обвиняемые настаивали на том, чтобы дело рассматривали открыто, «чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача». Но их ходатайства не учли.

На заседании суда. Фото: Ольга Ивашенко / для «Новой»

С тех пор все заседания проводились за закрытыми дверями под охраной людей в масках.

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Все участники процесса связаны подпиской о неразглашении, поэтому о том, что происходило на заседаниях, известно совсем немного.

До того, как дать подписку о неразглашении, с журналистами поговорила двоюродная сестра погибшего Романа Бондаренко Ольга Кучеренко. Она намеревалась рассказать на суде, что все время, пока Роман в тяжелом состоянии находился в больнице, о состоянии его здоровья семья молодого человека рассказывала публично. Также девушка рассказала, что Елена Бондаренко —мама погибшего —дала свое разрешение распространять эти сведения. Как рассказала Ольга, перед тем как опубликовать ту самую статью о нуле промилле, журналистка Катерина Борисевич связывалась с ней и получила разрешение публиковать эту информацию.

Кроме нее, на суде выступили коллеги Катерины Борисевич, Артема Сорокина и девушка, которая была рядом с Романом Бондаренко непосредственно перед выходом на улицу. По ее словам, парень в тот вечер был абсолютно трезв.

«Мы по-прежнему настаиваем на невиновности»

— Встать, суд идет!

Настал момент оглашения приговора. Все замерли, приготовившись к худшему. Катя и Артем держатся стойко, используя драгоценные секунды нахождения в зале суда, чтобы встретиться глазами с родными.

Судья начинает зачитывать приговор, и становится понятно: обоих признают виновными. Но то, что люди слышат дальше, заставляет всех вздохнуть с облегчением. Наказание —не максимальное.

Катерину Борисевич приговаривают к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин (2990 белорусских рублей, соответствует 85 тысячам российских). Артема Сорокина —к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год и штрафу в 50 базовых величин. Его освобождают из-под стражи в зале суда.

— Это минимальный срок, на который можно было рассчитывать, —комментирует приговор один из адвокатов Катерины Борисевич Андрей Мочалов. —В общей сложности, с учетом уже отбытого заключения, на свободу Катерина выйдет уже через два с небольшим месяца. До апелляции, которую мы намерены подавать, Катерина останется в СИЗО. Мы по-прежнему настаиваем на ее невиновности.

На заседании суда. Фото: Ольга Ивашенко / для «Новой»

Дочь Катерины Дарья, которой, пока мама сидела в тюрьме, исполнилось 18 лет, тоже не скрывает чувств.

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— Я готовилась к худшему, но теперь-то точно знаю: скоро я обниму маму, осталось потерпеть два месяца.

С этим я справлюсь, —говорит девушка.

Под общее ликование из-за решетки выпускают Артема Сорокина. Жена тут же его обнимает, не в силах сдержать слезы.

— Ребята, спасибо за поддержку. Я ее чувствовал. Виновным себя не считал и не считаю, —говорит журналистам Артем. —Все вопросы потом. Сейчас мои мысли только об одном —быстрее добраться домой и обнять детей.

Ольга Ивашенко

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