 

Toyota не планирует отказываться от выпуска бюджетных моделей

04.03.2021, 20:32, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Toyota не намерен отказываться от дальнейшего выпуска недорогих автомобилей.

Вместе с тем уже в скором времени презентуют новую бюджетную модель, для которой применили популярную архитектуру GA-B. Указывается, что в дальнейшем разработчики продолжат расширять линейку недорогих машин для глобального рынка. За счет использования выбранной платформы станет возможным использовать упрощенные узлы.

В настоящее время продали бюджетных моделей остаются на слабом уровне, однако с учетом озвученного плана, руководство Toyota планирует добиться результата продаж техники в данном сегменте в количестве около 500 тысяч экземпляров ежегодно.



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