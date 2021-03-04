Электрокар Mercedes-Benz EQE дебютирует осенью

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04.03.2021, 20:32, Новости дня
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Сегодня стало известно, что премьера новой модели Mercedes-Benz EQE состоится осенью текущего года.

Такие данные озвучил глава немецкого бренда. Вместе с тем разработчики намерены продемонстрировать автомобиль в рамках готовящегося автосалона в Мюнхене. Известно, что серийное производство электрической модели Mercedes-Benz EQE будет осуществляться на немецком заводе в Бремене. Автомобиль построен на новой платформе EVA/MEA.

Эксперты констатировали, что новинка окажется прямым конкурентом для моделей Tesla Model S и Porsche Taycan, однако в данном случае не обойдется без ряда преимуществ, которые могут позволить повысить уровень продаж на глобальном рынке. Сроки выхода на рынок и стоимость автомобиля пока неизвестны.



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