Обещание закрыть Гуантанамо войдёт в текст присяги президентов США

04.03.2021, 20:31, Разное

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Конгресс США утвердил новый текст присяги, которую принимает глава государства в день инаугурации. Традиционная формула пополнилась словами «и [клянусь] закрыть тюрьму в Гуантанамо и остановить пытки заключённых».

Обещание закрыть Гуантанамо стало неформальной традицией со времён Джорджа Буша-младшего. Все последние президенты давали его во время первой речи в новой должности, либо в ежегодном обращении к нации на День благодарения. Теперь обещать закрыть Гуантанамо будут все президенты США при принесении присяги. Международные эксперты высоко оценили этот шаг американских властей как символ поддержки прав человека и борьбы с пытками.

«Я с нетерпением жду следующей инаугурации. Тот, кто станет президентом в 2024 году, впервые в истории пообещает закрыть Гуантанамо под объективами тысяч телекамер прямо во время присяги. И каждые 4 года американские лидеры будут вновь и вновь обещать покончить с этой незаконной тюрьмой, с каждым разом всё сильнее укрепляя нашу веру в свободу, демократию и законность уголовного преследования», – сказал международный эксперт Аарон Коэн.

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