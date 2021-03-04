 

Глава Минздрава Украины назвал фейками сообщения о нежелании врачей вакцинироваться

04.03.2021, 20:28, Новости дня
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 4 марта во время визита в Винницкую область прокомментировал сообщения о нежелании украинских медиков получать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19.

“Посетил пункт вакцинации, где проходит вакцинация мобильными бригадами. Посмотрел, пообщался с врачами о желании вакцинироваться. Потому что сейчас много фейков, много мифов, иногда откровенно абсурдных, о том, что якобы медицинские работники не хотят вакцинироваться. Что якобы медицинские работники против вакцинации, против конкретной вакцины. В первой больнице, согласно тем спискам, которые составлены, более 67% врачей готовы вакцинироваться”, – сказал Степанов, его цитирует “Укринформ”. 

Министр добавил, что есть медицинские работники, которые переболели COVID-19 и “просто хотят иметь защиту немного позже”, потому что сейчас у них еще есть антитела. 

“Поэтому они сделают это через месяц – два”, – сказал Степанов. 

По словам главы Минздрава, он решил прививаться, несмотря на то, что болел COVID-19 в ноябре, так как в последние два месяца в Украине происходит “антивакцинальная вакханалия”. 

“У нас есть некоторые политические деятели, которые почему-то начали считать себя политиками, и они считают необходимым сделать все, чтобы количество людей, которые будут вакцинироваться в Украине, была как можно меньше”, – добавил Степанов. 

СМИ писали, что каждый третий–четвертый украинский медик отказывается от вакцинации препаратом Covishield (первая вакцина, которую получила Украина). Глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко объясняла “Главкому” 2 марта, что причина отказов – в вакцине. 

Пятый президент Украины и нардеп от “Европейской солидарности”, комментируя эту ситуацию, заявлял, что врачи не хотят прививаться Covishield, потому что “говно привезли”.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс опровергла такие предположения. Вакцина от COVID-19 под названием Covishield, которую закупила Украина, идентична той, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет, подчеркнула она. О том, что произведенный в Индии препарат идентичен европейскому, говорил и Степанов. 

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях. По состоянию на утро 4 марта в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 9568 человек.

26 февраля Covishield зарегистрировал минздрав Канады, страна заказала 2 млн тыс. доз вакцины, отмечает Global News. 

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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