После смерти Кернеса его семье осталось миллиардное имущество – “Слідство.Інфо”

04.03.2021, 20:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бизнес-недвижимость семьи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса на сегодня может стоить около 1,3 млрд грн, говорится в расследовании журналистов “Слідства.Інфо”.

Журналисты насчитали 66 тыс. м² коммерческой недвижимости и 26 га земли Харькова в собственности гражданской жены покойного, 50-летней Оксаны Гайсинской и ее сына, 27-летнего Родиона Гайсинского. При этом, отмечается в расследовании, еще недавно они оба не обладали практически никакими активами, но в течение буквально пары последних лет превратились в едва ли не самых богатых и влиятельных бизнесменов Харькова.

Кернес никогда не упоминал в своих декларациях Гайсинскую, с которой его связывали последние 20 лет, и пасынка, которого он воспитывал с детства. В последней декларации Кернес указал лишь, что арендует 7-метровую комнату и номер в Харьковской гостинице “Националь” на 57 м². Также в декларации указан десяток ценных часов, около 100 млн грн дивидендов и сбережений и инвалидная коляска.

При жизни Кернеса, отмечается в расследовании, его прямые связи с крупным бизнесом и недвижимостью в Харькове отследить было сложно. Теперь же, вероятно, скрытая бизнес-империя экс-мэра выходит наружу и оказывается в руках наследников.

Пасынок Кернеса владеет элитной квартирой в скандальной застройке в центре Харькова – в месте исторического значения – стоимостью около $600 тыс.

Также Гайсинский является владельцем или совладельцем в приблизительно 30 компаниях. Этим фирмам принадлежат, преимущественно, земли и торговые площади на харьковских рынках. Весь этот бизнес на него переоформили в 2018-2020 годах. Больше всего земель и недвижимости структуры Гайсинского сконцентрировали на Центральном и Конном рынках.

Инфографика: slidstvo.info

На Гайсинской сосредоточились офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны.

Также стало известно, что Оксана Гайсинская стала владелицей контрольного пакета харьковского 7-го канала. Она до этого владела его частью, но на последних собраний акционеров свою долю ей передала другая совладелица, которую в Харьковском антикоррупционном центре называют доверенным лицом Кернеса. Теперь мать и сын Гайсинские имеют 75% акций вещателя.

Инфографика: slidstvo.info

По подсчетам журналистов, земли и торговые площади, принадлежащие Родиону Гайсинскому, могут стоить около 850 миллионов гривен, а коммерческая недвижимость Оксаны Гайсинской – еще 430 миллионов гривен.

Кроме Гайсинских есть и другие наследники – у бывшего мэра остались два сына и дочь, которые также могут унаследовать ценное имущество. Не исключено, что вскоре и их фамилии “всплывут” среди владельцев харьковских фирм, резюмируют авторы расследования.

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

—