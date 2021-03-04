Муженко об оккупации Крыма – Многие военные говорили: “Все под контролем. Выстоим”. Потом узнаю, что они в волейбол с россиянами играли, пиво пили

04.03.2021, 20:28, Новости дня

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Когда Россия в 2014 году начала оккупацию Крыма, многие украинские военные сначала держались и готовы были оказывать захватчикам сопротивление, однако из-за позиции высшего руководства они “сломались”.

Об этом в интервью “Фактам” заявил бывший начальник Генерального штаба, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко.

– Когда начались все эти события, командование Военно-Морских сил сделало ход конем – все легли в госпиталь, а потом приняли решение остаться в Крыму… Сыграло свою роль и то, что наше военно-политическое руководство не продемонстрировало военным решимость в плане отстаивания Крыма. Люди сначала держались, а потом сломались. Но это не освобождает их от ответственности. Многие нам говорили: “У нас все под контролем. Россияне заходят, но мы полны решимости. Выстоим”. И тут узнаю, что они в волейбол с россиянами играли, пиво пили, – отметил Муженко.

По его словам, для предательства и перехода на сторону российских оккупантов у теперь уже бывших украинских военных был ряд причин.

– Часть осталась в Крыму под давлением семей, основная масса их, особенно сержантский и рядовой состав, это были крымчане-контрактники. Немаловажно и то, что россияне годами демонстрировали более привлекательные условия службы в Черноморском флоте Российской Федерации, чем в украинских Военно-морских силах. Бывший мэр Москвы [Юрий] Лужков приезжал и раздавал офицерам ключи от квартир. Вот все обиды накопились и стали аргументом для принятия таких решений. В общем, был комплекс причин, – подчеркнул Муженко.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.