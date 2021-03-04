Гвоздева показала, как выглядит ее тело без фотошопа

04.03.2021, 20:28, Новости дня

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Победительница шоу “Танцы со звездами” (2018) на “1+1” хореограф Илона Гвоздева 4 марта опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике телесного цвета.

Танцовщица позирует босиком в профиль, полуприсев на одну ногу и разведя руки в стороны. Гвоздева отметила, что обнародованное фото не подвергалось фотошопу или ретуше.

“В душе весна, в кадре застывшая поза, в теле немного лишних кг. Возможно, я еще не вернулась в свою идеальную форму, но то, что вижу на этой картинке, меня вполне радует. После 30 [лет] я поняла, что нужно любить и принимать себя в разных формах и состояниях. Возможно, сегодня я не идеальна для журнала, но зато идеальна для себя и своего супруга!” – поделилась мыслями хореограф.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным хореограф стала победительницей проекта.

Гвоздева замужем за украинским предпринимателем Иваном Хомячуком. У них есть дочь Валерия (2015) и сын Доминик (2020).

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