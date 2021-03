Европейский Союз продлил санкции против Януковича и его окружения, двух человек исключили из списка

04.03.2021, 20:28, Новости дня

Европейский союз продлил на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив из списка двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

“Сегодня Совет принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, замораживание активов, направленное против семи человек, признанных виновными в незаконном присвоении украинских государственных средств или в злоупотреблении служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств”, – говорится в заявлении.

В документе уточняется, что ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а в отношении двух не продлены. Имена этих людей в сообщении не названы, но по данным редактора Radio Free Europe / Radio Liberty Рикарда Йозвяка, санкции не продлили против бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

EU ambassadors agreed to extend the sanctions on 177 ppl and 48 entities for 6 months accused of undermining the territorial integrity of #Ukraine. In a separate decision they have also prolonged sanctions on Yanukovych + 7 others. Arbuzov & Tabachnyk de-listed. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 3, 2021

Правовые акты будут опубликованы в Официальном вестнике Совета ЕС 5 марта 2021 года.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2021 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого.

Теперь в списке остаются всего восемь человек, включая Януковича.

