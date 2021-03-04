Эксперт объяснил основные риски бесконтактных платежей

04.03.2021, 20:24, Разное

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Руководитель направления финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея объяснил основные риски бесконтактных платежей для россиян. Безопасность этого метода на уровне, но очень зависит от самого пользователя.

В РФ с каждым годом увеличивается количество граждан, которые используют бесконтактные платежи для оплаты своих покупок. Как правило этот метод намного удобнее карты, так как не требует запоминания пароля и поддерживает возможность загрузить в смартфон сразу несколько карт ряда банков. Основные риски связаны с потерей телефона и, как следствие, злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам. Кривошея отметил, что достаточно просто своевременно блокировать устройство в случае его утери и таким образом никто не сможет разблокировать телефон и украсть конфиденциальную информацию.

Несмотря на удобство бесконтактных платежей, россияне также рассказали и о небольших минусах, связанных с таким способом оплаты. Главным недочётом является сам смартфон, который может подводить. Чаще всего разряжается батарея, из-за чего оплатить покупку не представляется возможным. Во время пандемии участились случаи, когда на телефоне неправильно срабатывает дактилоскопический датчик или сканер лица. Дискомфорт, вызванный этими неудобствами, всё равно не мешает подавляющему большинству жителей РФ оценить преимущества бесконтактных платежей.

Источник: regnum.ru