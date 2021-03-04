“Преодолеть устойчивость бактерий к антибиотикам”: Российские ученые изучили свойства инновационного антибиотика

04.03.2021, 20:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы действия антибиотика нибомицина, основой которого являются актинобактерии. Указанные составляющие были выделены исследователями из черных муравьев-древоточцев.

Целью исследования объединенной группы ученых, представляющих Сколковский институт науки и технологий и МГУ имени Ломоносова, стало выяснение механизмов, по которым действует т.н. обратный антибиотик – нибомицин. Примечательно, что впервые указанное лекарственное средство было описано еще в далеком 1995 году, но лишь в 2012 году эксперты предложили гипотезу о механизме его действия. Эксперты же, инициировавшие новую научную работу, генерировали вещество из нового штамма актинобактерий, полученного из распространенных в ряде регионов РФ муравьев-древоточцев. В результате выяснилось, что под воздействием нибомицина продемонстрировали тенденцию к уменьшению активности топоизомеразы II типа не только грамположительные, но и грамотрицательные бактерии. Ученые считают результаты своего исследования крайне важными в разрезе поиска инновационных антибиотиков, способных противостоять резистентным к старым образцам бактериальным штаммам.

“Поиск способов преодолеть устойчивость бактерий к антибиотикам особенно важен в условиях пандемии, когда зачастую развиваются вторичные бактериальные инфекции, с которыми трудно бороться”, – резюмировала один из руководителей исследования, профессор Ольга Донцова. Материалы научной работы были опубликованы в издании Antivicrobal agents and Chemotherapy.

Источник: naked-science.ru