“Каким-то девушкам это нравится”: Стася Милославская высказала свое отношение к соперничеству парней

04.03.2021, 20:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная актриса Стася Милославская недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором осветила некоторые аспекты своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость определила свою позицию по вопросу того, как молодые ребята добиваются будущих избранниц.

Интервью было приурочено к выходу нового фильма “Рашн юг”, в котором артистка играет роль девушки, являющейся объектом вожделения сразу троих отчаянных юношей. При этом Стася Милославская высказала свое неприятие методов, при котором молодые люди в соперничестве из-за представительницы прекрасного пола отдают предпочтение силовым способам решения вопроса. Причем, как заверила телезвезда, в личной жизни она сама никогда не допускала подобных ситуаций. Более того, она однозначно не желает, чтобы влечение к ней вызывало у кого-либо ревность или страдание. “Я бы не хотела, чтобы меня добивались. Мне не кажется это привлекательным, когда меня добивается мужчина. Но каким-то девушкам это нравится. И таких, как мне кажется, очень много. Поэтому эти способы и работают”, – резюмировала красотка.

К слову, Милославская высказала недоумение по поводу сложившейся традиции, при которой невеста обязана облачаться для бракосочетания в неудобные наряды, включающие тяжелое платье, некомфортные каблуки и т.п. Свою же будущую свадьбу красавица желает видеть более простой и душевной, нежели те, которые показаны в упомянутой киноленте.