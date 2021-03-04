Мнение: Закрыть Клабхаус – требуют наши сердца!

04.03.2021, 20:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Феерично. Я все не могу понять – это такой прикол или взаправду. Но как-то, с другой стороны, не верится, что все эти бабки – актрисы, уж больно они, в таком случае, органично играют. Значит, они подлинные! Это Глас Народа! Охренеть.

Что тут можно сказать? Мне почему-то в этом месте вспомнился старый исторический анекдот про какого-то американского миллионера накануне Великой Депрессии: он возле Нью-Йоркской биржи остановился, чтобы ему почистили ботинки, и мальчик, который ему эти ботинки надраивал, вдруг поднял голову и обратился к нему как к знатоку за советом – типа, как он считает, надо ли сейчас брать акции Форд Моторс и не стоит ли лучше пока переложиться из акций Эппл в акции Элона Маска.

Ну, по легенде, беднягу это так взволновало, что он ботинки так и недочистил и бросился в контору, в которой немедля дал указание всем своим брокерам – ВСЁ ПРОДАВАТЬ! А когда его спросили – что за безумие, ведь акции растут – он ответил знаменитой фразой: если в этой стране уже чистильщики ботинок отслеживают курс акций (до которых им в норме не должно быть никакого дела) – значит, всеобщая катастрофа близка и неминуема.

И вроде как этот деятель оказался одним из немногих, кто в самом деле успел спасти свои деньги, когда фондовый рынок обрушился, доведя Америку до массовой безработицы и голода.

Тут напрашивается аналогия: если уже в нашей стране даже бабки-пенсионерки настолько политизировались, что требуют запретить Клабхаус – значит, и у нас катастрофа близка и неминуема. Продавать нам, правда, нечего – но пора, видимо, выходить из всех соцсетей.