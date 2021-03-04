Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области арестован до мая

04.03.2021, 20:16, Новости дня

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Зеленоградский районный суд арестовал до третьего мая подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области, вину он не признал, сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

«Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Теракт он готовил на подстанции «Северная» в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.

Известно, что арестованному 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом. По информации УФСБ, его целью было совершить действия устрашающего характера. В поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от граждан.

Напомним, против жителя Калининградской области, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Ранее сообщалось, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала «ненависть к действующей власти». Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области называл себя смертником.