 

Пребывание Нацгвардии в Вашингтоне попросили продлить до мая

04.03.2021, 20:16, Новости дня
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Полиция Капитолия направила запрос в Пентагон с просьбой пребывание служащих Нацгвардии в Вашингтоне для охраны Капитолия еще на два месяца, информирует агентство Associated Press.

По словам члена палаты представителей США Элиссы Слоткин, запрос поступил в последние 36 часов, и теперь Нацгвардия ищет добровольцев из разных штатов, чтобы удовлетворить его. Источники агентства сообщают, что Пентагон сейчас рассматривает запрос, передает РИА «Новости».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Национальная гвардия США останется в Вашингтоне до 12 марта. Напомним, в январе в дни инаугурации президента Джо Байдена не менее 25 тысяч бойцов национальной гвардии принимали участие в охране Вашингтона.

В начале января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

Между тем в среду, 3 марта, полиция Капитолия США получила информацию о возможном сговоре с целью проникнуть в здание. Правоохранители усилили безопасность. Вокруг здания построили дополнительное заграждение и увеличили численность личного состава. 



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