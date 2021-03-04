Омский союз ветеранов ВОВ может пополнить список иностранных агентов

04.03.2021, 20:11, Разное

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Минюст РФ рассматривает вопрос включения Омского союза ветеранов ВОВ в реестр «иностранных агентов». В ведомстве пояснили, что по итогам проверки организации «были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».

Как рассказали в администрации губернатора Омской области, раньше ветераны подозрения не вызывали. Наоборот, они активно помогали местным органам власти, фотографируясь для предвыборных плакатов «Единой России» или агитируя за поправки к Конституции.

Однако в последние месяцы в среде ветеранов участились разговоры о коррупции. Свидетели уверяют, что некоторые участники войны без должной ненависти отзывались о Навальном и ФБК. На встречах с молодежью можно было даже услышать выражения «дворец Путина», «золотой ершик», «довели страну» и т.д.

Кроме того, несколько ветеранов вечером 14 февраля были замечены с включенными фонариками в зоне жилой застройки. Сами пожилые люди объяснили это плохой освещаемостью улиц. Тем не менее областная администрация сочла необходимым обратиться в Минюст с просьбой провести проверку.

Как сообщили в ведомстве, следователями были установлены факты регулярного получения подарков из стран антигитлеровской коалиции: Франции, Великобритании и США. В Минюсте подчеркнули, что перед законом об иностранных агентов все равны: будь то союз ветеранов или кружок филателистов.

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