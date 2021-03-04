Мнение: Почему Black Lives Matter марксисты

04.03.2021, 20:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Меня часто спрашивают, какое отношение к марксизму и социализму имеют все эти демоны Джорджа Флойда, которые жгут американские города и уничтожают женский спорт на Западе. Некоторые полагают, будто их называют марксистами исключительно в пейоративном, ругательном смысле — примерно так, как в России любого политического оппонента принято называть гитлеристом.

Начнём с истории. Во-первых, в лозунгах БЛМ нет ничего нового. Они продвигают повестку Коминтерна, Коммунистического Интернационала, созданного Владимиром Лениным в 1919 году ради захвата власти во всём мире.

Лирическое отступление. СССР не всегда стремился к порабощению всего человечества. Коминтерн просуществовал только до 1943 года, и его роспуск стал одним из признаков взросления советского государства. Если до Войны большевики были вели себя скорее как боевая организация, чем полноценная власть, то после смерти Сталина коммунисты стали практичнее: снизили градус фанатизма, начали заботиться о народе, начали ставить интересы СССР выше интересов мировой революции.

Вот фрагменты из типичного агитационного текста от 1925 года. Автор — Владимир Маяковский:

https://stih.pro/blek-end-uajt/ot/mayakovskiy

В Гаване все разграничено четко:

у белых доллары, у черных – нет.

…

В мозгу у Вилли мало извилин,

мало всходов, мало посева.

Одно единственное вызубрил Вилли

тверже, чем камень памятника Масео:

«Белый ест ананас спелый,

черный – гнилью моченый.

Белую работу делает белый,

черную работу – черный».

…

И надо же случиться, чтоб как раз тогда

к королю сигарному Энри Клей

пришел, белей, чем облаков стада,

величественнейший из сахарных королей.

Негр подходит к туше дебелой:

“Ай бэг ёр пардон, мистер Брэгг!

Почему и сахар, белый-белый,

должен делать черный негр?

Черная сигара не идет в усах вам –

она для негра с черными усами.

А если вы любите кофий с сахаром,

то сахар извольте делать сами”.

Такой вопрос не проходит даром.

Король из белого становится желт.

Вывернулся король сообразно с ударом,

выбросил обе перчатки и ушел.

…

Негр посопел подбитым носом,

поднял щетку, держась за скулу.

Откуда знать ему, что с таким вопросом

надо обращаться в Коминтерн, в Москву?

Вполне актуальные стихи и через сто лет, в наше время. Негры бедны и плохо соображают. У них нет времени учиться, они работают на грязных монотонных работах. Заработать доллары они тоже не могут, их полурабский труд плохо оплачивается. Единственное решение этого вопроса — социалистическая революция, в ходе которой блага будут отняты у белых угнетателей и справедливо поделены между чёрным народом.

Сейчас-то, конечно, мы знаем, что Куба не стала богаче после прихода к власти людей с добрым сердцем и слабыми мозгами, однако современных социалистов отрицательные исторические примеры не трогают. Они списывают голод и нищету коммунистических стран сначала на «тяжёлое наследство царского режима», потом на «агрессивные санкции напуганных империалистов».

Итак, совпадение по идеологии выглядит стопроцентным. Но считают ли себя марксистами сами иерархи BLM?

Напомню, партия Гитлера выдвигала требование «уничтожения нетрудовых и лёгких доходов, а также сломления процентного рабства». Гитлер требовал также «национализации всех частных предприятий», «участия рабочих и служащих в распределении прибыли крупных коммерческих предприятий», «безвозмездной конфискации земли для общественных нужд», «аннулирования процентов по земельным закладным», «запрещение спекуляций землёй». Казалось бы, очень узнаваемые лозунги, однако далеко не каждый, кто требует «уничтожения нетрудовых и лёгких доходов» является гитлеристом. Это лозунги социалистические, а социалисты делятся на много групп и течений, зачастую смертельно враждующих друг с другом.

Самый простой способ определить, являются ли BLM марксистами, заслушать их самих. И, да, сами бээлэмщики вполне откровенны. Они прямо называют себя марксистами, причём тренированными:

https://nypost.com/2020/06/25/blm-co-founder-describes-herself-as-trained-marxist/

Соучредитель Black Lives Matter Патрис Каллорс заявила в недавно появившемся видео от 2015 года, что она и её коллеги-организаторы являются «подготовленными марксистами», что, согласно отчету, проясняет идеологическую основу их движения.

36-летняя Каллорс была протеже Эрика Манна, бывшего агитатора внутренней террористической организации Weather Underground, и провела годы, впитывая марксистско-ленинскую идеологию, которая сформировала ее мировоззрение, сообщает Breitbart News.

— Во-первых, я думаю, что у нас действительно есть идеологическая основа. Я и Алисия, в частности, обученные организаторы, — сказала она, имея в виду соучредителя BLM Алисию Гарзу.

— Мы тренированные марксисты. Мы очень хорошо разбираемся в идеологических теориях. И я думаю, что то, что мы действительно пытались сделать — это создать движение, которое могло бы быть использовано многими, многими черными людьми, — добавила Каллорс в интервью Джареду Боллу из Real News Network.

Продвигая свою книгу «Когда вас называют террористом: Мемуары о черной жизни» в 2018 году, Каллорс описала свое знакомство с марксистской идеологией и ее поддержку.

Подведу итог

Участники BLM называют себя марксистами, исповедуют марксистскую идеологию и действуют стандартным для марксистских движений образом — устраивают бунты, травят инакомыслящих, натравливают маргиналов на средний класс, «отнимают и делят».

Таким образом, BLM хорошо проходят так называемый «утиный тест», который, — сюрприз, — как раз применялся в 1950-е годы в США для идентификации криптокоммунистов. Формула теста такова: «Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка».