 

В гостях у Мэттью Макконахи и Камиллы Алвес: экскурсия по новой вилле пары на Гавайях

04.03.2021, 19:50, Разное
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По-видимому, прошедший период самоизоляции настолько не понравился Мэттью Макконахи, что он подумал, если когда и придется снова безвылазно сидеть дома, то пусть это будет очень просторный дом на берегу океана. Такие мысли – в случае со звездой “Даласского клуба покупателей”, “Интерстеллара” и других – мгновенно становятся реальностью. Еще в декабре прошлого года Мэттью приобрел виллу в городке Каилуа-Кона на Гавайях за 7,8 миллионов долларов, но СМИ удалось узнать об этом только сейчас. Теперь семью Макконахи никакой изоляцией не напугаешь.

Просторный особняк – а площадь его составляет 650 квадратных метров – построен в 2020 году. В нем имеется шесть спален, шесть с половиной ванных комнат, гостиная, объединенная со столовой и кухней, – если открыть в ней панорамные окна, то объединится она еще и с террасой. Также в доме имеется винный погреб, кабинет и площадка для бочче (что-то вроде петанка). Но главная изюминка собственности – 20-метровый инфинити-бассейн, откуда открывается завораживающий вид на океан.



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