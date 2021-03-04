Духовная тиграния

04.03.2021, 19:46, Разное

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Автор одиозного телешоу «Международная пилорама» Тигран Кеосаян переснимет на новый лад фильм «Белорусский вокзал».

Тесно Тиграну Эдмондовичу в рамках своего энтэвэшного шоу «Международная пилорама», в котором эксперты обнаружили «язык вражды», «унижение послов зарубежных государств» и «грубые нарушения базовых принципов журналистской этики».

Тигран Эдмондович то и дело вспоминает о своем режиссерском дипломе. И снимает особо значимые для страны киноопусы. Вроде мелодраматической саги «Крымский мост. Сделано с любовью», названной критиками «спятившей машиной времени». И вот очередная новость.

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Кеосаян готовится к съемкам картины под названием «Бессмертные» по мотивам фильма «Белорусский вокзал».

«Белорусский вокзал». Кадр из фильма

(Производство ООО «Студия «8 рядов», на которой режиссер снимал и «Крымский мост…», и сериал «Актриса».) В павильоне «Мосфильма» уже идет строительство декораций для нескольких объектов: «Отделение милиции», «Общежитие», «Квартира героев». Процессом руководит художник-постановщик Валерий Архипов («Изображая жертву», «На крючке!», «Борис Годунов»).

«Бессмертные» — эмоциональная история четырех друзей, когда-то однополчан из Афгана, встречающихся в канун 9 мая проводить боевого товарища в последний путь, — рассказали продюсеры фильма. — С их последней встречи прошло более 20 лет, и им предстоит заново узнать друг о друге, неожиданно попасть в незаурядные ситуации и, конечно, вспомнить молодость. В частности, непростые 90-е годы, которые и раскидали друзей, пока каждый выбирал свой путь.

Художник-постановщик Валерий Архипов. Фото: oduvan.org

Несмотря на прошедшее время, четверка неизменно верна армейской дружбе. Это фильм о важных человеческих ценностях — о непоколебимой дружбе, о любви к своей стране. О молодых ребятах, которые исполняли свой долг, но вернувшись с войны, столкнулись с новой реальностью, где их подвиг никому не нужен, и надо снова пытаться выжить».

Тигран Эдмондович даже позвонил Андрею Смирнову, поведал о своей любви к «Белорусскому вокзалу» и попросил благословения. Смирнов, не сразу обретший дар речи, пытался объяснить, что нельзя сравнивать войну Отечественную с войной колониальной. Не получив благословения, Кеосаян воскликнул: «Ну и не надо! Я и без вас сниму!».

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И снимет, фильм наверняка получит щедрое госфинансирование, его одобрит Российское военное историческое общество.

«Крымский мост. Сделано с любовью». Кадр из фильма

По информации портала Kinodata.Pro, бюджет предыдущей картины Кеосаяна и по сценарию Маргариты Симоньян «Крымский мост…» составил 175 млн рублей, а затраты на его маркетинговую поддержку — 125 миллионов. Фильм с треском провалился в прокате.

Лариса Малюкова

P.S.В ближайшие дни на сайте «Новой» — интервью с Андреем Смирновым о «Белорусском вокзале» и его неожиданном продолжении.

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