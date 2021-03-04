Fox News – к 2024 году в Лос-Анджелесе появятся летающие такси

04.03.2021, 19:44, Новости дня

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Компания Archer Aviation планирует создать собственную сеть летающих такси и запустить их в работу в Лос-Анджелесе к 2024 году, пишет Fox News. Как пояснил в эфире телеканала содиректор компании Адам Голдстайн, транспортные средства будут созданы на основании уже имеющихся технологий, а стоимость поездки в пределах города не будет отличаться от премиальных тарифов наземного такси.

На похожей ноте давайте перейдём к компании Archer Aviation. Они планируют создать собственную сеть летающих такси и запустить их в работу в Лос-Анджелесе к 2024 году. Адам Голдстайн — содиректор компании Archer. Он уже появлялся в нашей программе и теперь присоединяется к нам снова, поскольку меня это приводит в восторг. Итак, вы подтверждаете, что ваши воздушные такси в Лос-Анджелесе начнут работать к 2024 году? Это так? Вы правда собираетесь это сделать?

АДАМ ГОЛДСТAЙН, содиректор компании Archer: Да, всё так. Спасибо, что снова пригласили меня в программу. Я очень рад быть здесь. Действительно, Archer строит элекстросамолёт с вертикальным взлётом и посадкой, который будет развивать скорость 150 миль в час и преодолевать расстояние до 60 миль. В данный момент мы проходим процесс сертификации в Федеральном управлении гражданской авиации США. И наша цель — пройти этот процесс сертификации к 2024 году.

Это технология, над которой мы работаем уже более десяти лет. Это не новая разработка. Вообще-то мы переходим от фазы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ к коммерческой фазе. Если в случае Tesla всё начиналось с автомобиля Tzero AC Propulsion, а потом перешло в фазу Tesla — то есть прибыль принесла технология, которая разрабатывалась в течение более десяти лет, то и здесь происходит похожая вещь. Для того чтобы Archer вышла на рынок, не нужно изобретать новых технологий.

Адам, вы можете дать мне представление о цене, которую вы взяли бы, скажем, за поездку на расстояние в 100 миль, например, из Лос-Анджелеса в Сан-Диего? Не уверен, что правильно оценил расстояние, но если вам нужно пролететь по этому маршруту, какова будет цена?

АДАМ ГОЛДСТAЙН: Эти транспортные средства будут использованы для перемещения в пределах воздушной зоны города, то есть, считайте, что типичный маршрут будет меньше 100 миль. К примеру, из Международного аэропорта Лос-Анджелеса в Малибу или из аэропорта в Беверли-Хиллз. Это поездки, которые на земле обычно занимают около 60 минут или даже 90 минут — такого рода путешествия мы будем пролетать по воздуху. Таким образом, мы будем брать за них цену, не сильно отличающуюся от обычной стоимости UberX — от трёх до четырёх долларов за милю на одного пассажира. Поэтому если вы думаете о поездке из Манхэттена в аэропорт JFK, с UberX она будет стоить от 60 до 70 долларов, а значит, и с транспортными средствами Archer примерно столько же.

Действительно, в технологиях произошли большие изменения. И если вы делаете ставку на электродвигатели, это позволяет вам избавиться от значительного количества деталей, упростить транспортные средства, снизить расходы на их содержание, на топливо. И вот, внезапно у вас появляются транспортные средства, которые являются предметом роскоши, но доступны массовому потребителю. Повторюсь: никаких новых технологий изобретать на этом этапе не нужно.

Мне кажется, это фантастика. Адам, спасибо большое, что вышли в наш эфир с производства Archer Aviation, мы высоко это ценим. Возвращайтесь к нам скорее. Не терпится ещё услышать об этом.

Дата выхода в эфир 02 марта 2021 года.