Hill – Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции администрации Байдена

04.03.2021, 19:44, Новости дня

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Москва обещает ответить на новые санкции Вашингтона, о которых администрация Байдена объявила на этой неделе, пишет The Hill. Как заявили в МИД, РФ отреагирует на попытку вмешательства в её дела, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично.



Reuters

Официальные лица в Москве обещают принять ответные меры в отношении санкций, объявленных президентом США Байденом на этой неделе, пишет The Hill.

«Всë это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Высокопоставленный чиновник американской администрации, в свою очередь, заверил во вторник, что цель США — «иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией». «Там, где есть возможности для того, чтобы они были конструктивными, и это в наших интересах, мы намерены их использовать. Учитывая поведение РФ в последние годы, несомненно, будут и элементы враждебности, и мы не будем уклоняться от них», — добавил он.

Как напоминает издание, новые санкции в отношении России «за отравление и заключение в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального» направлены против семи высокопоставленных чиновников страны. США также вводят экспортный контроль в отношении ряда компаний, занимающихся производством биологических веществ. Администрация Байдена ввела санкции в соответствии с Законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации военных действий.

Как передаëт газета, Москва пренебрежительно отозвалась о последних ограничительных мерах, сочтя их «беззубыми» и незаслуженными.

«Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнём», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.