Le Monde – чукчи успели раньше — на Аляске нашли венецианские бусины доколумбовой эпохи

04.03.2021, 19:44, Новости дня

Американские археологи сделали неожиданное открытие на северо-западе Аляски: найденные в вечной мерзлоте голубые бусины из венецианского стекла могли там появиться задолго до первого путешествия Христофора Колумба. Учёные предполагают, что в то время существовал торговый путь из Венеции в Аляску через Сибирь и благодаря торговому обмену с чукчами коренное население получало предметы европейского производства, пишет Le Monde.



Найденные на северо-западе Аляски десять бусин, предположительно изготовленные из венецианского стекла, могли попасть в Америку задолго до Христофора Колумба, пишет Le Monde со ссылкой на статью в научном журнале American Antiquity. Авторы доклада — археологи Майкл Кунц и Робин Миллс из Бюро по управлению государственными и общественными землями в Фэрбенксе (Аляска) — считают, что в отсутствие трансатлантических связей эти голубые бусинки могли оказаться здесь только благодаря сухопутным и морским путям через Азию и Берингов пролив.

Как напоминает издание, стеклянные бусины со времён Античности применялись для вышивки, украшений и декора, а также долгое время использовались в качестве разменной монеты на разных континентах. Сейчас эти артефакты предоставляют археологам драгоценные сведения о древних торговых путях. Благодаря своей находке учёные с Аляски выдвинули неожиданную теорию, что один из таких путей мог проходить из Венеции через Сибирь в Новый Свет, покрывая расстояние свыше 17 тыс. км. Особенно смелым это предположение делает бытующее мнение, что долгое время европейцы не ступали на территорию северо-восточной Аляски: лишь в 1818 году состоялись их первые контакты с инупиатами — коренным народом крайнего севера Америки.

Однако инупиаты не жили в изоляции. Как объяснила французскому журналу глава отдела американской археологии в Национальном центре научных исследований и университете Париж I Клэр Аликс, учёным известно о том, что коренные жители Аляски поддерживали отношения с населением Сибири по ту сторону Берингова пролива. Чукчи в обмен на китовый жир отдавали им шкуры северных оленей и время от времени вещи, полученные при торговле с русскими охотниками, обосновавшимися на американском континенте с конца XVIII века.

В рамках своего исследования Майкл Кунц и Робин Миллс решили выяснить, как долго таинственные стекляшки пролежали в вечной мерзлоте Аляски. К их удивлению, радиоуглеродное датирование показало, что, вероятнее всего, бусины оказались в земле между 1443 и 1488 годами, то есть задолго до первого путешествия Христофора Колумба в 1492 году. Присутствие в их составе натриево-известкового стекла заставляет предположить, что они произведены в венецианской мастерской.

Тем не менее этих сведений недостаточно, чтобы с точностью сказать, что в эпоху до Колумба между Венецией и Аляской существовали торговые пути. Специалистка по стеклянным бусам из Оксфордского университета и Университета Квебека в Шикутими Аделина Бонно указывает, что авторы работы не исключают полностью тот вариант, при котором бусины попали на север Америки уже после путешествий Колумба. По словам эксперта, названные учёными даты дают возможность временного разброса до начала XVII века, то есть того времени, когда европейцы уже обосновались на востоке Америки. В этом случае найденным бусинам оставалось только пересечь континент благодаря торговым сетям коренного населения. В любом случае, отмечает Le Monde, эти стекляшки совершили захватывающее кругосветное путешествие.