 

В Японии представили новый спорткар Mazda Cosmo Vision

04.03.2021, 19:42, Новости дня
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В Японии официально презентовали новый концептуальный родстер под названием Mazda Cosmo Vision.

Предложенный экземпляр является частью работы студентов местного колледжа, которые выпустили данное транспортное средство в единственном экземпляре. Известно, что данный родстер выпущен на базе легендарной модели MX-5. В оригинальном исполнении под капотом применяли 1-литровый бензиновый мотор на 110 л.с. Вместе с тем текущий агрегат перенесли на родстер.

Также студентами было перенято шасси и ряд других важных компонентов. Однако основные отличия коснулись внешнего вида, так как кузова практически уникален и не имеет схожих черт с оригинальной моделью. Что касается салона, то он полностью сохранен в оригинальном виде.



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