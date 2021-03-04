Кроссовер Mazda CX-8 обзавелся двумя новыми версиями

04.03.2021, 19:42, Новости дня

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Японский автомобильный гигант Mazda официально представила несколько новых версий кроссовера Mazda CX-8 для австралийского рынка.

Данный экземпляр оснащается 6-местным салоном, а также 2,2-литровым дизельным агрегатом с турбиной. Вместе с тем разработчики пока не называют отдачу силового агрегата. Новый кроссовер CX-8 получил автоматическую трансмиссию и систему полного привода. В более упрощенном исполнении применили 19-дюймовые диски, темную отделку салона и элементов куова.

Что касается интерьера, то на креслах задействовали красную прострочку. В улучшенной модификации Tourning SР можно выбрать модель с 2,0 и 2,5-литровыми агрегатами. В зависимости от цены, кроссовер поставляется с передним или полным приводом.