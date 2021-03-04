 

Мнение: Спутниковые снимки от “Maxar”

04.03.2021, 19:40, Разное
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Текущее состояние радиотелескопа в Аресибо, вид из космоса.
Спутниковые снимки от "Maxar".


Пусковая площадка для испытаний SpaceX в Техасе


Сегодня этот прототип взорвался https://colonelcassad.livejournal.com/6599457.html после испытаний по отработке посадки.


Последствия оползня в префектуре Фукусима после землетрясения магнитудой в 7,1 балл. Середина февраля 2021 года.


Протесты в Янгоне против военного переворота в Мьянме.

Источник: Colonel Cassad



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