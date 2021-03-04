Мнение: Спутниковые снимки от “Maxar”

04.03.2021, 19:40, Разное

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Текущее состояние радиотелескопа в Аресибо, вид из космоса.

Спутниковые снимки от "Maxar".



Пусковая площадка для испытаний SpaceX в Техасе



Сегодня этот прототип взорвался https://colonelcassad.livejournal.com/6599457.html после испытаний по отработке посадки.



Последствия оползня в префектуре Фукусима после землетрясения магнитудой в 7,1 балл. Середина февраля 2021 года.



Протесты в Янгоне против военного переворота в Мьянме.

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