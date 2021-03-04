Мнение: Спутниковые снимки от “Maxar”
04.03.2021, 19:40,
Разное
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Текущее состояние радиотелескопа в Аресибо, вид из космоса.
Спутниковые снимки от "Maxar".
Пусковая площадка для испытаний SpaceX в Техасе
Сегодня этот прототип взорвался https://colonelcassad.livejournal.com/6599457.html после испытаний по отработке посадки.
Последствия оползня в префектуре Фукусима после землетрясения магнитудой в 7,1 балл. Середина февраля 2021 года.
Протесты в Янгоне против военного переворота в Мьянме.
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Источник: Colonel Cassad
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