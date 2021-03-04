Согласие на вакцинацию против COVID-19 в зоне ООС дали 7 тыс. военных – главный эпидемиолог ВСУ

04.03.2021, 19:38, Новости дня

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Из 40 тыс. военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил 7 тыс. дали согласие на вакцинацию против коронавируса. Об этом 4 марта в эфире телеканала “Украина 24” сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим.

“В настоящее время поступило 14 тыс. доз вакцин в район проведения ООС. Вакцины распределены между Донецкой и Луганской областями – 7200 и 6800 доз соответственно. На данный момент 884 лица вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека. Это 12% из 7 тыс. человек, которые дали согласие на вакцинацию”, – отметил он.

По словам Олима, среди военнослужащих есть отказы, они связаны “с политизацией вакцинальной кампании”.

Вакцинация от COVID-19 в зоне ООС стартовала 25 февраля. В 66-й военный госпиталь Донецкой области поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 от компании AstraZeneca в количестве 7200 доз.

По состоянию на утро 4 марта в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 9568 человек.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Степанов сказал 1 марта, что вакцину должны поставить в Украину до 6 марта. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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