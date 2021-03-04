 

Сын Алибасова рассказал, почему Федосеева-Шукшина хочет сохранить брак с его отцом

04.03.2021, 19:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сын российского продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов – младший заявил, что его отец подаст новый иск с требованием расторгнуть брак с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом он рассказал 4 марта российскому “Пятому каналу”, комментируя решение Пресненского районного суда Москвы об отмене ранее принятого решение о разводе его отца с Федосеевой-Шукшиной.

Сын шоумена заявил, что 82-летняя Федосеева-Шукшина стремится сохранить брак с его 73-летним отцом, рассчитывая в случае его смерти получить 25% наследства.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве. 

В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод.

Поводом для развода послужили “вызывающие” публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой – Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.

24 декабря 2020 года суд принял решение о расторжении брака Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.

3 марта 2021 года стало известно, что Федосеева-Шукшина отказалась от иска о разводе, а 4 марта суд отменил ранее принятое решение о расторжении их брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / N-TV – борьба с коронавирусом обойдётся немцам в €180 млрд новых долгов

25.07 / “Вест Хэм” планирует продать Ярмоленко

18.01 / В первых партиях Украина, скорее всего, получит три разные вакцины от COVID-19 – Шмыгаль

19.07 / “Минут 10 так висят”. В Нальчике заклинило аттракцион, люди висели вниз головами

30.11 / Арахамия о госбюджете: Если бы не было коронавируса, можно было бы придумать квантовый скачок

03.12 / Россиянина обвинили в беспорядках на Белорусском металлургическом заводе

18.09 / Белоруссия приступила к усиленной охране границы

14.01 / Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам

24.11 / Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании титул барона Сибирского

14.08 / Sud Ouest – гонка за вакциной от коронавируса ускоряется из-за угрозы второй волны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска