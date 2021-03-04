Сын Алибасова рассказал, почему Федосеева-Шукшина хочет сохранить брак с его отцом

04.03.2021, 19:38, Новости дня

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Сын российского продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов – младший заявил, что его отец подаст новый иск с требованием расторгнуть брак с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом он рассказал 4 марта российскому “Пятому каналу”, комментируя решение Пресненского районного суда Москвы об отмене ранее принятого решение о разводе его отца с Федосеевой-Шукшиной.

Сын шоумена заявил, что 82-летняя Федосеева-Шукшина стремится сохранить брак с его 73-летним отцом, рассчитывая в случае его смерти получить 25% наследства.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

В начале ноября 2020 года Федосеева-Шукшина заявила, что подает на развод.

Поводом для развода послужили “вызывающие” публикации на странице Алибасова в Instagram с участием его новой помощницы Виктории Полторацкой – Алибасов заявил, что вскоре станет отцом. По словам продюсера, мать будущего ребенка – Полторацкая.

24 декабря 2020 года суд принял решение о расторжении брака Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.

3 марта 2021 года стало известно, что Федосеева-Шукшина отказалась от иска о разводе, а 4 марта суд отменил ранее принятое решение о расторжении их брака.

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