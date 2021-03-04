Экономист Дубровский: Нацбанк абсолютно правильно поднял ставку рефинансирования, иначе включился бы механизм разгона инфляции

04.03.2021, 19:38, Новости дня

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Национальный банк Украины увеличил ставку рефинансирования, чтобы предупредить негативные процессы в экономике и защитить доходы граждан. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

“Учетная ставка не может быть меньше инфляции, иначе появляется паразитический способ заработка, который работает фактически на коррупцию. Весь прошлый год ставка снижалась, поскольку у нас быстро снижалась инфляция. Сейчас инфляция ускорилась. Частично от того, что в конце прошлого года напечатали определенное количество денег, когда государственные банки получили рефинансирование и использовала его на выкуп гособлигаций. Предсказуемо после этого через несколько месяцев начала ускоряться инфляция”, – отметил экономист.

Он подчеркнул, что такая тактика позволяет защитить экономику страны и доходы рядовых граждан.

“Совет Нацбанка абсолютно правильно поднял ставку рефинансирования. Так действуют центробанки во всем цивилизованном мире. Это решение само по себе предупреждает негативные процессы. В ином случае включился бы механизм разгона, способный навредить экономике государства и доходам граждан”, – пояснил Дубровский.

4 марта Нацбанк поднял ставку рефинансирования до 6,5% годовых. По словам исполняющего обязанности главы банка Юрия Гелетея, на ускорение в Украине инфляции “влиял ряд факторов. Среди них – подорожание продуктов питания и топлива, усиление инфляционного давления со стороны торговых партнеров, сохранение устойчивого внутреннего потребительского спроса”.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что по итогам января базовая инфляция составила 0,3% по сравнению с декабрем 2020 года, а с январем 2020 года – 5%.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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