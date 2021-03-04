 

Экономист Дубровский: Нацбанк абсолютно правильно поднял ставку рефинансирования, иначе включился бы механизм разгона инфляции

04.03.2021, 19:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины увеличил ставку рефинансирования, чтобы предупредить негативные процессы в экономике и защитить доходы граждан. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский.

“Учетная ставка не может быть меньше инфляции, иначе появляется паразитический способ заработка, который работает фактически на коррупцию. Весь прошлый год ставка снижалась, поскольку у нас быстро снижалась инфляция. Сейчас инфляция ускорилась. Частично от того, что в конце прошлого года напечатали определенное количество денег, когда государственные банки получили рефинансирование и использовала его на выкуп гособлигаций. Предсказуемо после этого через несколько месяцев начала ускоряться инфляция”, – отметил экономист.

Он подчеркнул, что такая тактика позволяет защитить экономику страны и доходы рядовых граждан.

“Совет Нацбанка абсолютно правильно поднял ставку рефинансирования. Так действуют центробанки во всем цивилизованном мире. Это решение само по себе предупреждает негативные процессы. В ином случае включился бы механизм разгона, способный навредить экономике государства и доходам граждан”, – пояснил Дубровский.

4 марта Нацбанк поднял ставку рефинансирования до 6,5% годовых. По словам исполняющего обязанности главы банка Юрия Гелетея, на ускорение в Украине инфляции “влиял ряд факторов. Среди них – подорожание продуктов питания и топлива, усиление инфляционного давления со стороны торговых партнеров, сохранение устойчивого внутреннего потребительского спроса”.

Государственная служба статистики Украины сообщила, что по итогам января базовая инфляция составила 0,3% по сравнению с декабрем 2020 года, а с январем 2020 года – 5%.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Микроавтобус сбил велосипедистов под Полтавой, один погиб

23.07 / Украина на транзитном распутье 

20.10 / СМИ предупредили о расколе интернета из-за напряженности между Китаем и США

29.09 / В Кувейте назначили нового эмира

04.03 / Известна стоимость гибридного автомобиля Kia Niro 2021 модельного года

31.12 / Сотрудницу киберполиции заподозрили в покушении на мошенничество

30.08 / Милиция в Минске начала задерживать протестующих

11.09 / Минкомсвязь официально переименовали в Минцифры

01.09 / Трамп во вторник посещает Висконсин

05.03 / В США допустили ввод новых санкций против участников проекта “Северный поток – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска