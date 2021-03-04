Аваков: Мы должны инициировать, чтобы украинские каналы были по всему миру. В том числе русскоязычные. Русский язык не принадлежит РФ

04.03.2021, 19:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил, что Украине необходимо организовать вещание своих телеканалов во всем мире.

“Мы должны инициировать, чтобы наши каналы были по всему миру. В том числе и русскоязычные. Потому что я хочу сказать, что русский язык, или, как я его называю, “слобожанский язык” в нашем случае, – он не принадлежит России. В Украине государственный язык украинский, а мы сейчас с вами говорим в интервью на русском. Так мы условились. Но русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам тоже. Почему я должен ее отдавать?” – отметил Аваков.

При этом министр затруднился с ответом на вопрос, возможно ли инициировать запрет на вещание российских пропагандистских каналов в других странах.

Аваков: Когда я был нардепом, ко мне Яценюк подошел и говорит: “Надо – на 10 дней пойдешь главой МВД”. Семь лет сижу. Полный текст интервью Авакова Гордону

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—