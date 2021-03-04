В Кировоградской области разоблачили группировку, которая пыталась создать фейковые органы местной власти

04.03.2021, 19:38, Новости дня

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Служба безопасности Украины в Кировоградской области разоблачила группировку, которая пыталась создать фейковые органы местной власти. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, группа правонарушителей дублировала названия действующих объединенных территориальных общин. Для легализации незаконной структуры “представители народовластия” разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

Как отметили в СБУ, в одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призывали местных жителей присоединяться к псевдогосударственным образованиям.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени фейковых структур правонарушители отправляли письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на их баланс. По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков правоохранители изъяли у членов группировки мобильные устройства, компьютерную технику, “документацию” фейковых органов местной власти, а также печатную продукцию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

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