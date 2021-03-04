 

В Кировоградской области разоблачили группировку, которая пыталась создать фейковые органы местной власти

04.03.2021, 19:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Служба безопасности Украины в Кировоградской области разоблачила группировку, которая пыталась создать фейковые органы местной власти. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, группа правонарушителей дублировала названия действующих объединенных территориальных общин. Для легализации незаконной структуры “представители народовластия” разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

Как отметили в СБУ, в одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призывали местных жителей присоединяться к псевдогосударственным образованиям.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени фейковых структур правонарушители отправляли письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на их баланс. По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков правоохранители изъяли у членов группировки мобильные устройства, компьютерную технику, “документацию” фейковых органов местной власти, а также печатную продукцию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Электронный больничный и регистрация бизнеса. В приложении “Дія” появятся новые услуги

20.01 / Daily Sabah – почти 10 млн детей Афганистана грозит голод

14.09 / Кухар рассказала, кто из участников шоу “Танцы со звездами” перестал с ней здороваться

14.08 / Сенаторы США призвали Госдеп и ЕС подготовить санкции против Турции

26.08 / Британский музей сверг с пьедестала своего основателя и записал в рабовладельцы

14.11 / На несанкционированную акцию в Хабаровске пришли менее 200 человек

09.02 / Лавров: Фильм Навального снят в сотрудничестве с западными спецслужбами

21.11 / Киев мемом ответил на заявление Лукашенко

02.11 / “Ничего нового найти не может”. Порошенко будет судиться с ГБР – адвокат

17.01 / NASA объявило о прекращении миссии по изучению марсианского грунта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска