Физики допустили существование неизвестной науке темной энергии

04.03.2021, 19:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Международная команда физиков и космологов, под руководством профессора Мартина С. Слота из Университета Южной Дании, допустила существование неизвестной науке тёмной энергии. Именно она позволяет Вселенной расширяться.

Исходя из теорий учёных, во Вселенной существует тёмная материя и энергия, а также обычная материя. Это долгое время было самым правдоподобным описанием, и оно помогало объяснять принцип расширения Вселенной и необычные движения космических тел. Несмотря на это, Мартин С. Слот объяснил сложности, с которыми сталкиваются астрофизики при расчёте скорости расширения пространства. При использовании двух разных вычислительных моделей получаются совершенно разные результаты. Таким образом, во всех известных измерениях есть недочёт. Именно им профессор считает неизвестный человечеству вид тёмной энергии, которая образовалась вместе с Большим взрывом. Теперь же эта энергия переходит из одного состояния в другое изменяя свою плотность. Он сравнил эти изменения с водой, которая постепенно замерзает и превращается в лёд.

Подобные нововведения помогли бы избавиться от целого ряда противоречий и Мартин С. Слот считает, что его теорию нужно непременно учитывать при вычислении скорости расширения Вселенной. При этом, существование тёмной энергии и материи пока не доказано научно, и это всё является лишь теорией, ведь человеку невозможно увидеть или измерить эти величины.

Источник: rg.ru