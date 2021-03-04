 

Владелец TikTok разработает аналог Clubhouse для Китая

04.03.2021, 19:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания ByteDance, являющаяся владельцем TikTok, разработает аналог социальной сети Clubhouse для территории Китая. Не исключается наличие цензуры во избежание повторной блокировки.
Сразу после выхода Clubhouse в Китае, это приложение привлекло внимание многих пользователей из-за отсутствия какой-либо цензуры. В аудиочатах начали обсуждать острые политические вопросы и табуированные темы. Правительство незамедлительно отреагировало на такие действия и заблокировало социальную сеть на всей территории КНР. В ответ на это разработчики из ByteDance решили повторит успех приложения, выпустив свой аналог. В компании пока не говорят о важных отличиях и тонкостях разработки, но эксперты предрекают ему наличие цензуры. Эта необходимая мера позволит избегать блокировки дополнения в Китае.

Clubhouse официально дебютировала в марте 2020 года и за быстрое время привлекла многих пользователей. Капитализация приложения заметно выросла после того, как многие знаменитости, включая Марка Цукерберга и Илона Маска, рассказали о своём подключении к этой сети. Сейчас приложение оценивается в 1 млрд долларов и продолжает наращивать популярность во всём мире.

Источник: www.mn.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Эксперт: Санкции Евросоюза не заставят Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией

06.08 / Скандалы: Чемезов сдает своих?

24.07 / Мнение: Зачем им такая огромная Фемида?

01.02 / Эксперт Михеев: Стратегическая задача Запада – “убрать” Лукашенко попытками поссорить Минск с Москвой

26.07 / THE GUARDIAN О ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ: ЭТО ПРОВАЛ!

06.01 / Лещенко и Ротару больше не нужны – “Голубой огонек” прошел мимо телезрителя

30.07 / У беременных в четыре раз чаще вырабатывается иммунитет к коронавирусу

21.02 / Ученые объяснили причину появления покраснений кожи у некоторых людей после употребления алкоголя

14.10 / Собянин заявил о переводе московских старшеклассников на дистанционный режим обучения

10.08 / Какой Беларусь будет завтра?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска