Владелец TikTok разработает аналог Clubhouse для Китая

04.03.2021, 19:34, Разное

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Компания ByteDance, являющаяся владельцем TikTok, разработает аналог социальной сети Clubhouse для территории Китая. Не исключается наличие цензуры во избежание повторной блокировки.

Сразу после выхода Clubhouse в Китае, это приложение привлекло внимание многих пользователей из-за отсутствия какой-либо цензуры. В аудиочатах начали обсуждать острые политические вопросы и табуированные темы. Правительство незамедлительно отреагировало на такие действия и заблокировало социальную сеть на всей территории КНР. В ответ на это разработчики из ByteDance решили повторит успех приложения, выпустив свой аналог. В компании пока не говорят о важных отличиях и тонкостях разработки, но эксперты предрекают ему наличие цензуры. Эта необходимая мера позволит избегать блокировки дополнения в Китае.

Clubhouse официально дебютировала в марте 2020 года и за быстрое время привлекла многих пользователей. Капитализация приложения заметно выросла после того, как многие знаменитости, включая Марка Цукерберга и Илона Маска, рассказали о своём подключении к этой сети. Сейчас приложение оценивается в 1 млрд долларов и продолжает наращивать популярность во всём мире.

Источник: www.mn.ru