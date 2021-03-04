Ученые: Зеленый чай влияет на развитие лица у детей с синдромом Дауна

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04.03.2021, 19:34, Разное
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Ученые рассказали, что добавки с зеленым чаем влияют на развитие лиц у детей с синдромом Дауна. Итоги исследования опубликовали в издании Scientific Reports.
Специалисты из Бельгии и Испании рассказали еще больше информации о возможных достоинствах экстракта зеленого чая при синдроме Дауна. Было обнаружено, что применение такого экстракта приводит к уменьшению дисморфии лиц у детей, которые имеют синдром Дауна, но в случае, если они принимают его на протяжении первых 3-х лет жизни.

Опыты на грызунах подтверждают позитивный результат зеленого чая даже в низких дозировках. Если доза экстракта увеличивалась, то могло нарушаться развитие костей и лица, потому исследователи не спешат с рекомендациями. Для оценки воздействия напитка исследователи должны провести дополнительные опыты, а прием таких добавок должен быть под присмотром доктора.

Напомним, синдром Дауна зарождается наличием трех копий 21-й хромосомы, что ведет к избыточной выраженности генов, которые вызывают умственные и физические нарушения. Ген DYRK1A содействует изменениям в развитии мозга и костей у людей с болезнью.

Источник: naked-science.ru



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