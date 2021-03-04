Мнение: Проклятие неполноценности

04.03.2021, 19:32, Разное

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Недавно пришло в голову интересное обобщение: наверно, “тот самый” неуловимый и очень приятный, кружащий кое-кому до сих пор голову дух времени конца 80-х, “перестроечный” дух – можно вкратце обозначить очень просто: мы ощущали себя людьми, народом первого сорта, вынужденными жить в стране второго сорта. Общее ощущение себя, всех вокруг как людей первосортных давало то удивительное чувство взаимоуважения и общности; а восприятие страны как страны 2 сорта не столько угнетало, сколько задавало некую перспективу: вот сейчас мы “кое-что” исправим, сделаем “как положено” – и начнется совсем уж замечательная жизнь! “Первосортные люди в первосортной стране!”

К сожалению, за последние 20 лет все случилось наоборот: у нас, по общему ощущению, ничего не получилось, и мы теперь – второсортные люди во второсортной стране. Это дает чувство подспудной БЕЗНАДЁГИ. Однако всеобщее разочарование в себе слишком велико, оно вытесняется. И теперь наши люди заняты только тем, что судорожно убеждают друг друга в первосортности… страны. Или в том, что она когда-то была таковой… или в том, что она теперь такова.

Нам хочется, чтобы хоть что-то здесь было первосортным, “со знаком качества”; если не мы, то хотя бы страна (2006)

Ровно 15 лет назад написал. А сейчас, стало быть, в “народном” самосознании следующая итерация – “второсортные люди в первосортной стране”. Это дает некоторую надежду, что круг наконец завершится – еще лет через 15-20 – тем, что мы хотели. Или нет?

Вы, конечно, потребуете подтверждений, что люди в стране сами считают себя второсортными. Этих подтверждений море, главное, пожалуй – тотальное засилье в современной речи пассивного залога и безличных форм. “С нами сделают”, “нам навяжут”, “что там еще придумают” ит.д. Люди второго сорта – это по определению такие, с кем постоянно кто-то что-то делает.

Но вот что я скажу: перепробовав все варианты, все-таки лучше, когда ты считаешь первосортными людей, а не страну. “Первосортная страна” слабо утешает. Люди важнее.