Сергей Собянин утвердил план работ по укладке плитки в московском метро

04.03.2021, 19:31, Разное

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о начале ремонтных работ и замене напольного покрытия на всех станциях столичной подземки. Укладка тротуарной плитки будет проходить в рамках программы «Моё метро», на реализацию которой выделено более одного триллиона рублей.

Московский градоначальник выразил недовольство качеством существующего напольного покрытия в метрополитене. По его мнению, гранитные плиты, которыми еще в советское время был уложен пол подземных станций и переходов, безнадежно устарели и сильно износились. Результаты проверки показали, что гранитный камень в московском метро содержит множественные трещины и выбоины, которые представляют угрозу здоровью и жизни горожан. В скором времени должна начаться замена гранита более современными и качественными материалами на основе плиточного тротуарабетона, отмечается в указе мэра.

«Мы сделали в Москве отличные тротуары из китайской экологичной плитки и теперь решили применить этот опыт в метро. А то зайдешь туда, взглянешь на эту жуть и по спине веет кладбищенским холодом. Москва подземная должна быть продолжением Москвы наземной. У города должно быть одно лицо, единый стиль, за который не стыдно перед гостями столицы», — сказал мэр Москвы.

Первые работы по укладке плитки в метро начнутся уже в апреле. Московские власти на год закроют все станции Кольцевой линии, чтобы выполнить замену покрытия. Сергей Собянин отметил, что плитка в метро не будет подвержена влиянию природных стихий и поэтому ее не придется перекладывать каждый год. Работы по замене будут проходить раз в два или три года.

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