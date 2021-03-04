Мнение: О реалиях войны: «Панцирь» против «Байрактара»

04.03.2021, 19:30, Разное

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Фото © КБ Baykar.

Пока не известно, как скоро станут возможны «войны клонов». Тогда как «войны дронов» – уже реальность, с которой нельзя не считаться. Широкое распространение и сравнительная доступность разных типов беспилотников вынуждают военных пересматривать стратегию и тактику ведения боевых действий – чтобы не получилось, как в Нагорном Карабахе, где Азербайджан при поддержке турецких «Байрактаров» нанёс чувствительное поражение ВС Армении, на вооружении которых состояла советская и российская техника.

Допустим, армяне просто воевать не умеют. Но справится ли с новым вызовом Россия?

Объединенный центр передового опыта воздушных сил НАТО (Joint Air Power Competence Centre) опубликовал доклад «Комплексный подход к противодействию беспилотным авиационным системам». В нём аналитики отдельно остановились на том, как борются с БПЛА на практике.

Российские СМИ широко растиражировали одну фразу из этого многостраничного документа. Мол, российский комплекс «Панцирь С1» был разработан для обеспечения точечной противовоздушной обороны от самолётов и вертолётов, а также для обеспечения дополнительной защиты подразделений ПВО от воздушных атак противника с применением высокоточных боеприпасов, особенно на малых высотах, и заявленные технические характеристики делают его идеально подходящим для противодействия всему спектру угроз – от малых до тактических БПЛА.

Вот только утверждалось это сугубо теоретически в докладе. В той его части, которая описывает существующие на сегодня способы противодействия БПЛА. А в оценке практического применения «Панциря» натовские военные эксперты не были столь комплиментарны.

По их заключению, российский ЗРПК со своей задачей не справился. «Панцирь С1» спокойно стоял без дела, в то время как залп умных мини-боеприпасов, выпущенный из БПЛА «Байрактар ТБ2», летел в его сторону. Активная система «Панцирь С-1» не смогла обнаружить ни сам беспилотник (из-за интенсивных операций РЭБ), ни приближающиеся ракеты, летевшие в пределах досягаемости её радара… Это наглядный пример того, как «вражеская» система ПВО, используемая как средство противодействия БПЛА, была уничтожена именно беспилотником во время встречной атаки.

Несомненно, этот опыт будет учтён натовскими планировщиками боевых действий.

Тем временем российские военные эксперты оправдываются: мол, «Панцирь С1» делался под заказчиков из арабских стран, которые «хотели комплекс не ближнего боя, а хотя бы малой дальности». И вот из-за их любви к фейерверкам он стал таким, который практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели. Ещё одно его слабое место – долгое время развёртывания, около 4,5 минут. На практике оно оказалось слишком длительным в условиях реального боя с внезапной атакой сразу несколькими БПЛА.

Теоретически, разработанный в 2017 году «Панцирь СМ» – с новой РЛС, лучшими параметрами помехозащищенности и новым тепловизором на матрице из GaAs – мог бы проявить себя более эффективно. Однако пока свои способности он демонстрировал только на учениях. А ну как придётся испытать их в реальности?

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