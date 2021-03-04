В мире: Российская вакцина приступает к новому спасению Европы

04.03.2021, 19:26, Новости дня

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Евросоюз начал процесс капитуляции перед российской вакциной Спутник-V. Еще недавно называвшие ее «ненадежной», «опасной» и «политизированной», европейские чиновники ведут процедуры по признанию ее подходящей для вакцинирования граждан стран-членов ЕС. Еще более активны в этом направлении руководители некоторых стран Евросоюза. Что же произошло?

Российский Фонд Прямых инвестиций заявил о «начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)"».

Бюрократы убивают

Казалось бы, режим сертификации должен проходить в ускоренном режиме, ведь Евросоюзу катастрофически не хватает вакцины. Напомним, что на сегодняшний день в ЕС сертифицированы три вакцины – Модерна, Пфайзер и АстраЗенека. Первая почти вся идет на вакцинацию населения США, а Пфайзер и Астразенека уже объявили о том, что законтрактованные Европой объемы вовремя поставить не смогут. Из 2,6 миллиарда заказанных ЕС доз поставлено лишь 51,5 миллиона. В странах ЕС очередь на вакцинацию растянулась на несколько месяцев.

Однако евробюрократы все равно не торопятся. Сами процедуры по сертификации идут аж с января (когда Москва подала соответствующие документы в EMA). По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен, сотрудники EMA должны были все проверить, проанализировать данные о российской вакцине – как они делали в отношении других вакцин. В целом вся процедура должна занимать от двух до четырех месяцев. Кроме того, говорит фрау фон дер Ляйнен, Европа хочет провести с помощью своих специалистов провести инспекции на заводах, где производится российская вакцина.

В чем причина такого для некоторых европейцев смертельного промедления? Прежде всего, бизнес.

СМИ пишут, что из-за зарубежных вакцин под угрозой оказываются планы ЕС по введению «коронавирусных паспортов». Если миллионы граждан Евросоюза примут российскую или, например, китайскую вакцину, то их тоже нужно будет включать в паспорта. А значит, пока-прощай планам Запада по обогащению собственных компаний за счет принуждения жителей других стран колоться западными же вакцинами.

А что сами?

Еще одной причиной является политика. Та же Урсула фон дер Ляйнен не готова признать, что российские ученые смогли выпустить эффективную вакцину, причем быстрее, чем западные компании. «Нам до сих пор интересно, почему РФ формально предлагает миллионы и миллионы доз вакцины, но не особо продвигается в деле вакцинирования ее собственного населения», – говорит фон дер Ляйнен.

Если фрау интересно, она давно могла бы выработать в себе привычку обращаться за консультацией к профессионалам. Специалисты бы ей объяснили, что процесс вакцинации в РФ идет медленно по целому ряду причин, одна из которых – нежелание населения.

Причин нежелания может быть множество. И общее недоверие россиян к вакцинам как таковым, и отсутствие настоящего страха перед «короной» – в отличие от США и ЕС, у нас нет ни стольких смертей, ни столь жесткого карантина. Всего лишь 56% россиян в принципе боятся заразиться коронавирусом.

Наконец, это обратная сторона права выбора, принципа «лучшее – враг хорошего». Некоторые россияне не вакцинируются очень хорошей вакциной Спутник-V лишь потому, что через месяц-два будет доступна другая – разработанная Институтом Чумакова (условно говоря, классический тип вакцины). Ее ждут проинформированные граждане, врачи и даже сотрудники иностранных дипмиссий.

У Европы же нет подобной роскоши выбора. Европейцы могут либо ждать, когда наконец получат дешевую и сомнительную АстраЗенеку (считающуюся худшей из трех официальных европейских вакцин) или Пфайзер (многочисленные побочные эффекты от приема которого не могут скрыть даже западные СМИ), либо надеяться, что их правительства соизволят закупить вакцину в России.

Дезертиры

Собственно, правительства стран ЕС ровно этим и занимаются. Видя пассивность и крючкотворство европейских бюрократов, они начинают напрямую закупать у РФ вакцину (используя специальные лазейки в европейском законодательстве).

Первой общеевропейскую дисциплину нарушила Венгрия, договорившись о поставке вакцины. Регистрацию начала Словакия (причем тамошний премьер Игор Матович пошутил, что за Спутник-V готов даже отдать Москве Закарпатскую Украину). Канцлер Австрии Себастьян Курц звонит в Москву для того, чтобы обсудить «возможности поставок в Австрию российской вакцины Спутник-V, а также налаживания ее совместного производства». Чешский премьер Анджей Бабич заявил, что его страна готова использовать российскую вакцину и без одобрения EMA – сертификацией займется аналогичное чешское агентство.

Список евродезертиров пополняет Хорватия, запросившая у РФ документацию по Спутнику. «Не расценивайте это как знак какого-то ухода от европейских процедур – тут скорее многосторонний подход, которые не будет противоречить ни европейским, ни хорватским правилам. Нам просто нужно вернуться к той жизни, которой мы все жили», – поясняет министр здравоохранения Хорватии Вили Берош.

По всей видимости, список скоро пополнится другими государствами ЕС, и не одним-двумя.

И снова спасают

Западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании, «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам-членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».

Но речь не только о расколе – Спутник-V стал, пожалуй, одним из самых эффективных за все время инструментов российской «мягкой силы». Получается, на фоне политической импотенции ЕС, неспособности американских и европейских компаний спасать европейских граждан от коронавируса – их спасает Россия.

Получается, что РФ (та самая, которая, если верить западным СМИ, хочет захватить Европу и травит «новичком» британцев) гораздо больше заботится о европейцах, чем их же собственные правители.

Конечно, в теории западные пропагандисты должны были бы придумывать какую-то стратегию по борьбе с этой российской мягкой силой. Однако они могут вспомнить историю – и расслабиться. В XIX и XX веке РФ как минимум четырежды спасала Европу (от Наполеона, хищнических амбиций Бисмарка во время «военной тревоги» 1875 года, а затем участием в Первой и победой во Второй мировых войн).

Не так много европейцев помнят сейчас об этом. Есть надежда, что Спутник-V сможет освежить память жителей Европы. И руководители ряда стран ЕС стали понимать это гораздо раньше, чем брюссельские бюрократы.

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