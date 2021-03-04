Видео исполнения гимна РФ канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей
04.03.2021, 19:26,
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Тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Майк Пелино исполнил гимн РФ перед началом второго матча серии Кубка Гагарина с «Барысом», в Сети оценили видео его исполнения.
«Канадский тренер «Металлурга» Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера», – говорится в Twitter КХЛ.
Канадский тренер "Металлурга" Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера.#КубокГагарина pic.twitter.com/wPBsBlNVTs
— КХЛ (@khl) March 4, 2021
«Круто!» – написал в комментарии к видео пользователь под ником Uwe Langran.
«Красавчик!» – прокомментировал Алексей Аношин.
61-летний канадский хоккеист Пелино работает в РФ с 2013 года, в данный момент является тренером магнитогорского «Металлурга». Ранее был ассистентом главного тренера в «Авангарде» из Омска, а также главным тренером ярославского «Локомотива».
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