Видео исполнения гимна РФ канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей

04.03.2021, 19:26, Новости дня

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Тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Майк Пелино исполнил гимн РФ перед началом второго матча серии Кубка Гагарина с «Барысом», в Сети оценили видео его исполнения.

«Канадский тренер «Металлурга» Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера», – говорится в Twitter КХЛ.

Канадский тренер "Металлурга" Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера.#КубокГагарина pic.twitter.com/wPBsBlNVTs

— КХЛ (@khl) March 4, 2021

«Круто!» – написал в комментарии к видео пользователь под ником Uwe Langran.

«Красавчик!» – прокомментировал Алексей Аношин.

61-летний канадский хоккеист Пелино работает в РФ с 2013 года, в данный момент является тренером магнитогорского «Металлурга». Ранее был ассистентом главного тренера в «Авангарде» из Омска, а также главным тренером ярославского «Локомотива».