 

Видео исполнения гимна РФ канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей

04.03.2021, 19:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Майк Пелино исполнил гимн РФ перед началом второго матча серии Кубка Гагарина с «Барысом», в Сети оценили видео его исполнения.

«Канадский тренер «Металлурга» Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера», – говорится в Twitter КХЛ.

Канадский тренер "Металлурга" Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера.#КубокГагарина pic.twitter.com/wPBsBlNVTs

— КХЛ (@khl) March 4, 2021

«Круто!» – написал в комментарии к видео пользователь под ником Uwe Langran.

«Красавчик!» – прокомментировал Алексей Аношин.

61-летний канадский хоккеист Пелино работает в РФ с 2013 года, в данный момент является тренером магнитогорского «Металлурга». Ранее был ассистентом главного тренера в «Авангарде» из Омска, а также главным тренером ярославского «Локомотива».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Россия расширит санкционный список в отношении Британии из-за отравления Навального – СМИ

21.10 / Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски

10.09 / Американские аналитики предрекли юаню статус третьей по влиянию мировой валюты к 2030 году

03.08 / Венедиктов: Путин понимает, что его легитимность не в выборах и референдуме, а в том, что он наследник Победы

15.09 / Стало известно о планах США нанести ядерные удары по КНДР

17.09 / При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека

29.08 / Будущее Германии связали с «Северным потоком – 2»

27.11 / В РФ увидели готовность США развязать войну из-за «Северного потока – 2»

03.03 / “Интриган”. “От паразит”. Заявивший о своем втором отцовстве муж Мозговой David Axelrod извинился перед подписчиками

03.11 / Стало известно о вероятности проведения Евро-2020 целиком в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска