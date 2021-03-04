Мнение: «Массовая вакцинация» завершится в 2030 году?

04.03.2021, 19:24, Разное

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Путин сообщил, что от коронавируса вакцинировались около 2 млн россиян. Это менее 1,5% населения. То есть на каждые 100 человек в РФ в среднем приходится 0,06 привитых.

По количеству привитых мы на 20-ом месте в мире. В первой тройке – Израиль ( у них 1,02 привитых на каждые 100 человек), США (0,6) и ОАЭ (0,59). Но мы опережаем Китай и Индию. Правда, в этих странах и народу живет побольше.

Известно, что Россия перешла «от масштабной вакцинации к массовой» 18 января. То есть 2 млн. россиян привили за полтора месяца. Выходит, что если «массовая вакцинация» будет продолжаться такими же темпами, чтобы привить все население России потребуется чуть меньше 100 месяцев, или около 8 лет…

Так или не так?

Фотография отсюда

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