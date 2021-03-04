Мамаево побоище – Личное мнение

04.03.2021, 19:22, Разное

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Обвинив девушку из Испании в половой связи со своим мужем, Алана Мамаева пошла дальше — разыграла вчера настоящую античную трагедию, где в конце застолья все принимают яд.

«У меня все хорошо, я дома. Я так просто… забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы чтоль?», — прокомментировала слухи о суициде женщина.



Фото: Соцсети

Изначально в каком-то сливном Телеграм-канале появилась информация, что Алана съела 40 таблеток снотворного и угодила в реанимацию.

Позже выяснилось, что таблеток было всего 4. Мамаева легла спать и проснулась чуть позже.

«Нет, это было не 40 таблеток, Алана выпила 4 таблетки и крепко уснула. Никто не мог дозвониться, поэтому все за нее переволновались. Все нормально, Алану осмотрели. Она в нормальном состоянии, ее прокапали, все хорошо, она немножко преувеличила. Я думаю, в переписке она просто преувеличила. Извините», — сообщила некая гражданка Юлия Рыжая, снявшая трубку телефона в квартире Аланы, как Гелла в коммуналке у Берлиоза.

Немножко преувеличила, да. Сорок таблеток с реанимацией и 4 — для спокойного сна.

На кого был рассчитан спектакль?

Очевидно, на непутёвого мужа, отсидевшего срок. Он там в Испаниях развлекается, а жена продолжает страдать, подозревая неверного в прелюбодеяниях.

Знай же, подлый изменник, я съела таблетки! Пусть моя смерть будет на твоей совести, подлец ты эдакий!

Ну, само собой, сорок таблеток жрать не хотелось — так ведь действительно и в реанимацию, и в морг отлететь можно — но почему бы не попугать?

Напомню, женщине 33 года. Раньше в таком возрасте многие вплотную уже готовились стать бабушками, ждали внуков. Алана же страдает по неверному мужу, устраивает мировые скандалы и грозится, как подросток, нажраться таблеток.

Любую можно довести до сумасшествия. Некоторых и доводить-то особо нечего — сами ведут себя нестабильно. Алана который год бегает и ищет подлых разлучниц. Находит, публично порицает их, избавляется от очередной интрижки, прощает непутёвого мужа, а потом — всё по кругу опять.

Дело, как видите, дошло уже до шантажа самоубийством. Мамаева это, как я подозреваю, конкретно подзадолбало.

Я искренне надеюсь, что у футболиста хватит совести развестись с Аланой. Освободить её от себя, потому что от инсценировки до реального самоубийства — всего один шаг.

Если кто-то сейчас винит Алану за публичный позор, то пусть он задаст вопрос себе: а кто довёл до этого женщину?

Можно даже ведь ничего не делать, не говорить, но тихой сапой довести человека до исступления. Что мы, собственно, и наблюдаем с вами сейчас.

Не можешь не гулять? Гуляй! Но если видишь, что человеку рядом от этого так невыносимо, избавь его от страданий — сама Алана это сделать не в состоянии.

Мамаев, разводись!

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