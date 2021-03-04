Мнение: КПРФ пропагандирует терроризм, революционный рэкет и Кронштадтское восстание

04.03.2021, 19:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Блогер Илья Варламов указывает на преступников из КПРФ, которые публично оправдывают терроризм. Аудитория господина Варламова состоит из вечных оппозиционеров, то есть из публики с атрофированным чувством гражданского долга, однако КПРФ нарушает сейчас закон настолько явно, настолько цинично, что, возможно, кто-нибудь и напишет заявление в прокуратуру.

https://varlamov.ru/4203262.html

Суть преступления. В нашем Уголовном Кодексе есть статья 205.2 — публичное оправдание терроризма:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/

…В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления террористической деятельности…

Под эту статью полностью подпадает вот эта публикация на сайте КПРФ, в которой шайку террористов убивших Александра II, коммунисты называют «когортой героев»:

https://kprf.ru/ruso/200810.html

У статьи есть автор, товарищ Брезкун, однако пишет он на официальном сайте партии (kprf.ru). Случайностью это назвать нельзя, так как КПРФ последовательно защищает и других своих террористов, Петра Войкова, например.

2. Корреспондент уважаемой «Российской газеты» упоминает любопытную историю послереволюционного рабочего контроля:



https://rg.ru/2018/03/15/sto-let-nazad-kommunisty-otdali-fabriki-rabochim-chto-iz-etogo-vyshlo.html

В Нижегородской губернии в 1918 году владелец небольшого завода не дал революционерам ввести рабочий контроль. Был арестован. Строптивца обещали выпустить, если выплатит чрезвычайный революционный налог. Выплатил. Отпустили. Осенью опять арестовали. Потребовали еще раз заплатить, но уже неподъемные деньги: 200 000 рублей.



Из тюрьмы писал письма своим рабочим, умолял сжалиться – пять малолетних детей, саботажем не занимался, да и сам из рабочих, предприятие создавал с нуля. Не сжалились. Расстреляли…

Это к вопросу «мы собираемся уничтожать буржуев не персонально, а только как класс — отдай нам свою собственность и катись голеньким на все четыре стороны, можешь даже счетоводом на собственном заводе работать».

3. Читатели прислали ссылку на любопытный документ из 1921 года. Напомню, в этом году большевики жёстко подавили так называемое Кронштадтское восстание, убив около тысячи и репрессировав около 4 тысяч матросов. Интереснее всего тут требования восставших, особенно пункт 11, про землю:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кронштадтское_восстание_(1921)

Резолюция собрания команд 1-й и 2-й бригад кораблей от 1 марта 1921 г.

Заслушав доклад представителей команд, посылаемых общим собранием команд с кораблей в гор. Петроград для выяснения дел в Петрограде, постановили:

1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным голосованием, причем перед выборами провести свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян.

2. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов, левых социалистических партий.

3. Свободу собраний и профессиональных союзов, и крестьянских объединений.

4. Собрать не позднее 10 марта 1921 г. беспартийную конференцию рабочих, красноармейцев и матросов гор. Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии.

5. Освободить всех политических заключенных социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими движениями.

6. Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрьмах и концентрационных лагерях.

7. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей и получить от государства средства для этой цели. Вместо них должны быть учреждены с мест выбранные культурно-просветительные комиссии, для которых средства должны отпускаться государством.

8. Немедленно снять все заградительные отряды.

9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.

10. Упразднить коммунистические боевые отряды во всех воинских частях, а также на фабриках и заводах – разные дежурства со стороны коммунистов, а если таковые дежурства или отряды понадобятся, то можно назначить в воинских частях роты, а на фабриках и заводах по усмотрению рабочих.

11. Дать полное право действия крестьянам над своею землею так, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен и управлять своими силами, т. е. не пользуясь наемным трудом.

12. Просим все воинские части, а также товарищей военных курсантов присоединиться к нашей резолюции.

13. Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью.

14. Назначить разъездное бюро для контроля.

15. Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом.

Резолюция принята бригадным собранием единогласно при 2 воздержавшихся.

Председатель Бригадного собрания Петриченко

Секретарь Перепелкин

После подавления восстания товарищ Петриченко сумел уйти по льду в Финляндию, работал там плотником. Поддерживал связь с советской властью, снабжал СССР ценной информацией о подготовке Гитлера к войне против нашей страны. В 1941 году финны арестовали нашего разведчика, а в 1944 году, после заключения перемирия с СССР, освободили. В 1945 году товарищ Петриченко был вновь арестован и отправлен в СССР. Приговорён к 10 годам заключения за «участие в контрреволюционной террористической организации и принадлежность к финской разведке». В 1947 году погиб в лагерях.

Секретарь Перепёлкин был арестован и расстрелян сразу же после восстания, в 1921 году.