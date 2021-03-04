Мнение: Пресечь и запретить

04.03.2021, 19:02, Разное

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Выступая на коллегии МВД, Путин потребовал жестко пресекать экстремизм и вовлечение подростков в протестные мероприятия через интернет. Требование вполне предсказуемое — режим продолжает ужесточать внутреннюю политику, вводятся все новые и новые налоги, увеличиваются тарифы, параллельно этому нет и не предвидится никакого оптимизма в отношении каких-либо положительных сдвигов в экономике и социальной ситуации. Страна вошла в состояние стагнации, а затем и безостановочного падения по всем важнейшим показателям еще с 2013 года, а после 20 года даже «падение» — это уже слишком мягкий термин. Как обычно, есть надежды, что после «пандемии» все вернется ходя бы на предыдущий уровень, но надежды явно бесперспективные — у власти нет ни проекта развития, ни ресурса, она продолжает рассчитывать только на один источник — безостановочный и возрастающий грабеж населения. А он по определению конечен.

При этом банкротство режима становится все более очевидным для всё большего числа людей, а это означает, что число тех, кто верит в способность Путина и его воровской клики изменить обстановку и переломить негативные тренды, только уменьшается.

Понятно, что в таких условиях неизбежен рост протестных настроений. Отсюда и требование к МВД пресекать и предотвращать. Единственным методом удержания власти у банкротов остается только террор — и с ростом протестов террор также будет расти.

Фактически начинается гонка. Соревноваться между собой будет неприятие режима во всех группах и стратах общества и возможности режима по подавлению протестов. Вопрос лишь, что из этого закончится раньше. Кстати, вопрос непраздный, так как какое-то время террор и карательные мероприятия против народа будут идти синхронно с ростом недовольства. Но в рано или поздно (скорее рано) возникнет критическая точка, после которой власть будет вынуждена переходить от нынешних относительно травоядных методов к откровенно карательным мероприятиям «по площадям». Либо признавать свое поражение и идти на уступки.

Второй вариант пока представляется весьма сомнительным. Люди, пришедшие к власти на трупах и масштабных криминальных процессах, вряд ли прониклись идеями гуманизма. А потому, скорее, нужно будет ожидать перехода к летальным способам подавления протестов. Но это палка о двух концах: реакция людей может быть прямо противоположной, а значит — протест может вырасти синхронно с ужесточением террора.

В любом случае процесс уже запущен. Требование Путина о зачистках в интернете — просто попытка превентивных мер, которые, безусловно, будут крайне неэффективными. Но ничего другого режиму не остается: он не в состоянии изменить политику грабежа страны, так как правящее сословие существует только за счет него.

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