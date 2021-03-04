Звезда “Артиста” и “Волка с Уолл-Стрит” Жан Дюжарден стал отцом в четвертый раз

04.03.2021, 19:00, Разное

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По сообщениям французских СМИ, в частности, изданий Magic Maman и Paris Match, 48-летний актер Жан Дюжарден и 37-летняя фигуристка Натали Пешала (а с марта 2020 года — президент Федерации фигурного катания Франции) стали родителями еще на прошлой неделе. У пары родилась вторая дочка, имя которой пока не известно. Незадолго до этого вышел новый номер журнала Magic Maman с Натали на обложке. Спортсменка снялась для нее, будучи на седьмом месяце, и рассказала, как протекает ее беременность:

Нет ни тошноты, ни сильной усталости – мне не на что жаловаться. Несмотря на то что мне скоро рожать, врачи планово меня осматривали прямо в офисе. Но меня не беспокоит, что я очень много работаю, беременность – самое простое, чем я могу сейчас управлять! В связи с Covid-19 мы тратим больше времени на организацию спортивных мероприятий, на осмотры спортсменов… А беременность не требует от меня больших вложений в плане времени и внимания. Она проходит сама собой.

Натали Пешала Жан Дюжарден

Для Жана это уже четвертый ребенок — в декабре 2015 года у них с Натали, еще задолго до свадьбы, родилась дочь Жанна. Родители практически не показывают дочь на публике и в социальных сетях: на единственном снимке Жанны в Instagram Натали лицо девочки закрыто эмоджи в виде зайчика. О воспитании старшей дочки Жан рассказал HELLO! лишь однажды – читайте интервью здесь.

Жан с дочерью

Роман между оскароносным актером (в 2012 году Дюжарден прославился на весь мир, когда получил статуэтку за “Лучшую мужскую роль” в черно-белом немом фильме “Артист”) и фигуристкой завязался еще в 2014 году — они познакомились на светских мероприятиях Олимпиады в Сочи. Кстати, на играх спортсменка заняла четвертое место в паре с Фабьеном Бурза. Бракосочетание Жана и Натали состоялось в один день со свадьбой принца Гарри и Меган Маркл — 19 мая 2018 года. Влюбленные обручились во французском замке Сен-Клу.

Ранее Дюжарден был женат дважды: от первого брака с Гаэль Демар у него растут двое сыновей — 21-летний Симон и 20-летний Жюль. В середине нулевых Жан начал встречаться с французской актрисой Александрой Лэми. Их свадьба состоялась в 2009 году, спустя 6 лет совместной жизни. Однако в 2013-м они расстались. Натали же ранее встречалась с фигуристами Гвендалем Пейзера и Томашем Вернером.

Большое интервью с Жаном специально для HELLO!, приуроченное к выходу его фильма “Сердцеед”, читайте здесь.