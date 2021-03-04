«Ангел» и демоны

04.03.2021, 18:56, Разное

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Как губернатор Беглов попытался присвоить себе память о погибших медиках.

3 марта в Петербурге открыли памятник погибшим медикам.

На набережной реки Карповки, рядом с проходной Санкт-Петербургского государственного медицинского университета (знаменитого «Первого меда») появился «Печальный ангел» работы Романа Шустрова — известного скульптора, погибшего прошлой весной от коронавирусной инфекции.

Вот только открытие памятника — с участием инициаторов его создания Галины Артеменко и Ирины Масловой — планировалось на день позднее — 4 марта. С приглашением медиков, родных и близких погибших, журналистов.

Ирина Маслова возле Стены памяти погибших медиков на Малой Садовой улице. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Но губернатор Александр Беглов решил открыть памятник на день раньше. И сделать это тайно. Не пригласив инициаторов (откровенно им нелюбимых).

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И в присутствии лишь трех главных врачей больниц и нескольких придворных СМИ. Сыграть, так сказать, на опережение.

При этом губернатор фактически обманул вдову Романа Марию Касьяненко: ее приглашали утром 3 марта встретиться с Бегловым и поговорить об открытии, а вместо этого устроили «открытие».

Крайняя неприличность происшедшего очевидна в Петербурге всем — кроме разве что губернаторских пиарщиков, пригожинских информационных помоек и им подобных по репутации «ресурсов».

В апреле Галина Артеменко и Ирина Маслова создали «Стену памяти» на Малой Садовой улице, напротив здания Комитета по здравоохранению. На временном строительном ограждении у ремонтирующегося Дома радио они повесили первые девять фотографий медиков, погибших от коронавируса, и положили цветы.

Появился стихийный мемориал, быстро ставший знакомым местом для горожан.

Стена памяти до начала демонтажа. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В следующие полгода Галя и Ира непрерывно заботились о «Стене памяти» — приносили (увы!) новые и новые фотографии погибших и меняли цветы.

Но было понятно, что когда ремонт Дома радио закончится, надо будет искать другое место для мемориала.

Вместе с Галей и Ирой мы его нашли. На Карповке. Место почти идеальное: рядом с «Первым медом», с проспектом Медиков, с целым рядом медицинских учреждений. И мы сразу же задумали, что там, на существующей скамейке, будет сидеть «Печальный ангел» Романа Шустрова.

С этой идеей я пришел к главе администрации Петроградского района Ивану Громову. И он ее сразу одобрил. Потом ее одобрил вице-губернатор Александр Бельский, к которому пришел я с Галей и Ирой. Районные власти нашли спонсоров для изготовления ангела. В ноябре на скамейке была установлена табличка, предваряющая появление «Печального ангела». В начале марта работа была закончена. И оставалось только провести церемонию открытия.

А потом «Ангела» открыл губернатор.

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Губернатор, который весной 2020 года не мог обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты. И они погибали, спасая других.

Губернатор, который отказывал в выплатах многим заболевшим и семьям погибших. И лишь огромными усилиями удавалось добиться выплат для части пострадавших.

Губернатор, который много месяцев не обращал никакого внимания на «Стену памяти» (и пришел с цветами лишь один раз, незадолго до демонтажа). И который пальцем о палец не ударил для появления «Ангела» на Карповке.

В общем-то, все просто. Выступить против памятника Беглов не мог. Тем более, что ранее, в ответ на мое обращение, он поддерживал идею создания постоянного мемориала. А в присутствии инициаторов создания памятника он никак не мог изобразить себя главным.

Оставалось только одно: провести тайное открытие, куда заведомо не смогут прийти инициаторы.

А потом заявить (устами своей пресс-службы), что на открытие его «пригласили» (хотя 3 марта его никто никуда не приглашал).

Ирина Маслова, назвавшая поступок губернатора «не мужским», заявила, что будет настаивать на отставке Беглова, который своим поступком окончательно утратил доверие горожан. И что он недостоин быть губернатором великого города.

Я Ирину в этом полностью поддерживаю.

А «народное» открытие памятника все равно состоится 4 марта, в 12 часов, как и запланировано.

Борис Вишневский

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